Чи справді у Кременчуцькому ліцеї №30 ввели дрес-код та заборонили користуватися косметикою

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 046 Коментарів: 1

Директорка цього навчального закладу запевнила нас, що жорстких обмежень немає, а батьки знають про норми щодо зовнішнього вигляду та правил поведінки школярів та погодилися на них

На минулому тижні у спільноті «Батьки Кременчука» у Фейсбуці кременчужанка Алла Заможська опублікувала допис, в якому розповіла про вимоги, які ставлять до учнів ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко. Зокрема, у ньому йдеться про те, що є певні правила щодо одягу та зачісок, а дівчатка не повинні користуватися косметикою.





Аби дізнатися, чи справді до дітей виставили такі вимоги та на якій підставі, ТЪ звернувся до директорки цього навчального закладу Ольги Шиян.



Спочатку ми спитали, чи є у школі дрес-код. Ольга Шиян відповіла, що діти мають ходити в охайній одежі, а не, наприклад, в рваних джинсах:





- Форми у нас в ліцеї ніколи не було, немає і не буде. Але в протоколі і в статуті у нас прописаний діловий стиль одягу. Ми дозволяємо абсолютно все вдягати, що дитина може собі дозволити, що сім'я, родина може собі дозволити матеріально. Але, звичайно, ми просимо (нічого не вимагаємо) дотримуватися ділового стилю одягу.



Також вона додала:





- Коли до канікул були уроки фізкультури у школі, ми дозволяли дітям ходити у спортивній формі, щоб не було скупчень в роздягальні. Та зараз уроки фізкультури теж, на жаль, проходять онлайн. Тому, звичайно, сказали не ходити в спортивній формі.



Нас цікавило питання, чи справді школяркам заборонили відвідувати навчання з макіяжем.





- Ніякий макіяж в школі не заборонено. Але якщо він вульгарний, ми робимо зауваження і просимо наступного разу, щоб це було в рамках. Макіяж має бути помірним, діловим, - відповіла пані директорка.



Якщо ж учениця прийшла у школу з нафарбованими чорними на всі очі стрілками, яскравими губами, приклеєними віями, то директор, його заступник з виховної роботи або класний керівник можуть зробити зауваження та попросити батьків звернути на це увагу. Очільниця ліцею №30 запевнила нас, що її учнів жодного разу не відправили додому через зовнішній вигляд, а дівчат не змусили змивати косметику.





- Ми слідкуємо за тим, щоб маски були не брудні, а чисті. А як ви хотіли в умовах коронавірусу? Коли маска падає на підлогу, піднімається і вдівається на обличчя, то за цим не слідкувати? Коли ми слідкуємо за тим, щоб діти не лаялися, не вживали нецензурну лексику, щоб мова була українська — це неправильно ми слудкуємо? Слідкували і слідкувати будемо. Бо це школа, державна установа, а не дискотека, не фітнес-клуб, не нічний клуб! - підсумувала Ольга Шиян.





Вона повідомила, що відповідні норми щодо зовнішнього вигляду та правил поведінки школярів встановлює не директор навчального закладу, їх узгоджує батьківський комітет. Рада батьків ліцею проводить батьківські збори, після чого підписує протокол. В ньому та в статуті закладу освіти чітко прописані дані правила.



- Тобто батьки знають про це і на це погодилися?



- Звичайно, підписи стоять! І щороку ці питання обговорюються. На кожній заяві при вступі в школу написано: зі статутними вимогами ознайомлений, з правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений і далі – погоджуюся. Які претензії до мене?