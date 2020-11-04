Чи справді у Кременчуцькому ліцеї №30 ввели дрес-код та заборонили користуватися косметикою

Директорка цього навчального закладу запевнила нас, що жорстких обмежень немає, а батьки знають про норми щодо зовнішнього вигляду та правил поведінки школярів та погодилися на них
На минулому тижні у спільноті «Батьки Кременчука» у Фейсбуці кременчужанка Алла Заможська опублікувала допис, в якому розповіла про вимоги, які ставлять до учнів ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко. Зокрема, у ньому йдеться про те, що є певні правила щодо одягу та зачісок, а дівчатка не повинні користуватися косметикою.
Аби дізнатися, чи справді до дітей виставили такі вимоги та на якій підставі, ТЪ звернувся до директорки цього навчального закладу Ольги Шиян.
Спочатку ми спитали, чи є у школі дрес-код. Ольга Шиян відповіла, що діти мають ходити в охайній одежі, а не, наприклад, в рваних джинсах:
Також вона додала:
Нас цікавило питання, чи справді школяркам заборонили відвідувати навчання з макіяжем.
Якщо ж учениця прийшла у школу з нафарбованими чорними на всі очі стрілками, яскравими губами, приклеєними віями, то директор, його заступник з виховної роботи або класний керівник можуть зробити зауваження та попросити батьків звернути на це увагу. Очільниця ліцею №30 запевнила нас, що її учнів жодного разу не відправили додому через зовнішній вигляд, а дівчат не змусили змивати косметику.
Вона повідомила, що відповідні норми щодо зовнішнього вигляду та правил поведінки школярів встановлює не директор навчального закладу, їх узгоджує батьківський комітет. Рада батьків ліцею проводить батьківські збори, після чого підписує протокол. В ньому та в статуті закладу освіти чітко прописані дані правила.
- Тобто батьки знають про це і на це погодилися?
- Звичайно, підписи стоять! І щороку ці питання обговорюються. На кожній заяві при вступі в школу написано: зі статутними вимогами ознайомлений, з правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений і далі – погоджуюся. Які претензії до мене?