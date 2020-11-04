Де й о котрій 10 листопада не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:30
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
10 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Генерала Родимцева, 3, 5, 9, 35/1
- вул. Гвардійська, 2, 3, 9, 11
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Керченська, 1-32,
- вул. Вільної України, 140-142
- вул Якова Петруся, 140, 144
- вул. Артема Носенка, 2-31
- вул. Ломоносова, 1-14
- вул. Можайського, 2-17
- пров. Можайського, 3а-9
- пр. Далекий, 6
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Космонавтів, 41-60
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Ліщинова, 4-31
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49
- пров. Пилипа Орлика, 4-10
- пров. Космонавтів, 1-76
- пров. Бородинський, 1-31
- пров. Чорноморський, 4-17
- пров. Грузинський, 1-10
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Олега Ольжича, 1-32