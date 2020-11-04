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Де й о котрій 10 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 333

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

10 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Генерала Родимцева, 3, 5, 9, 35/1
  • вул. Гвардійська, 2, 3, 9, 11


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Керченська, 1-32,
  • вул. Вільної України, 140-142
  • вул Якова Петруся, 140, 144
  • вул. Артема Носенка, 2-31
  • вул. Ломоносова, 1-14
  • вул. Можайського, 2-17
  • пров. Можайського, 3а-9
  • пр. Далекий, 6
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Космонавтів, 41-60
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Ліщинова, 4-31
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10
  • пров. Космонавтів, 1-76
  • пров. Бородинський, 1-31
  • пров. Чорноморський, 4-17
  • пров. Грузинський, 1-10
  • пров. Чигиринський, 1-17
  • пров. Олега Ольжича, 1-32
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключень
компанія «Інтера Люкс»

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