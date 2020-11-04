За добу у Кременчуці померли 6 людей з коронавірусом

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 1 433 Коментарів: 5

Сьогодні, 9 листопада, в Кременчуці зареєстрували 28 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, 6 пацієнтів померло. Натомість одужало 11 кременчужан.





Захворіли 19 жінок віком від 30 до 84 років та 9 чоловіків віком від 29 до 71 року. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даних випадках проводять епідрозслідування та з'ясовують коло контактних осіб.



Всього за період пандемії у Кременчуці зафіксували 1839 випадків COVID-19, одужало 728 людей, померло 50.