Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці померли 6 людей з коронавірусом

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 1 433 Коментарів: 5

 

Захворіло 28 кременчужан

Сьогодні, 9 листопада, в Кременчуці зареєстрували 28 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, 6 пацієнтів померло. Натомість одужало 11 кременчужан.


Захворіли 19 жінок віком від 30 до 84 років та 9 чоловіків віком від 29 до 71 року. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даних випадках проводять епідрозслідування та з'ясовують коло контактних осіб.


Всього за період пандемії у Кременчуці зафіксували 1839 випадків COVID-19, одужало 728 людей, померло 50.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

2 300
zzzzzz:
Сьогодні, 21:33

Бред сивой кобылы, ставят диагноз бронхит и орви человеку, у которого нет кашля, насморка,темпреатура 37,4 нет обоняния, ломит все тело и выпишут на работу, вот такая статистика...мама мы все тяжело больны, мама мы все сошли с умаааааа


13 4
144
evgeniys:
Сьогодні, 22:05

Почему не обновляется строчка сверху страницы по 5дней?


8 0
330
Чувааак:
Сьогодні, 22:29

Цитата: zzzzzz
орви
корона це і є ГРВІ


1 2
254
1
vetalman:
Сьогодні, 23:08

Цитата: evgeniys

Почему не обновляется строчка сверху страницы по 5день

 

Модери тут з помилками іноді пишуть матеріали , а може просто ждуть коли 60 буде щоб 50 просто вже не писати


0 0
53
ww:
Сьогодні, 23:42

Чому не інформувує міський відділ охорони здоров'я, які саме пацієнти помирають?((

6 за добу для нашого міста - це багато.

Не вистачає кисню, не вистачає ліків?

Люди пізно  викликають швидку?

Невчасно діагностовано ковід?

Давно відомо, що помирають не лише 65+.

А й молоді/без супутніх захворювань.

Яка обстановка в Кременчуці?

Чому мовчать?


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