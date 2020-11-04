11 шайб на двох закинули хокеїсти у матчі «Кременчук» - «Білий Барс»

Сьогодні, 21:38 Переглядів: 288

9 листопада 2020 у 6 турі чемпіонату УХЛ Паріматч ХК «Кременчук» розгромив «Білий Барс» 8:3 та одержав п’яту перемогу поспіль! У «містян» хет-триком відзначився Андрій Денискін, дублями Микола Кисельов та Олександр Коробов. Кременчужани набрали 10 очок після 6 ігор та займають друге місце у турнірній таблиці. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.





«Кременчук» - «Білий Барс» 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)

Шайби: 1:0 - Кисельов (Серанов - Созонов), 09:36; 2:0 - Коробов (Пукс - Грицьких), 14:06; 2:1 - Грабовецький (Гребеник), 19: 36, 3:1 - Созонов (Кисельов - Серанов), 24:43; 3:2 - Благий (Даниленко), 25:12; 4:2 - Денискін (Дубінін), 27:17; 4:3 - Даниленко (Благий - Мороз), 29:57; 5:3 - Кисельов (Созонов), 32:00; 6: 3 - Денискін (Алексюк - Дубінін), 51:20; 7:3 - Денискін (Дубінін - Гордюшин), 55:05; 8:3 - Коробов, 59:48.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенць - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Пукс (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.

Білий Барс: Полгороднік (Сулима); Грицюк - Кравець, Будько - Таран (А), Ядловський (А) - Собко, Кисельов - Резюк; Благий (К) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Гребеник - Бородай, Ромахін, Петрошенко.





Стартові п'ять хвилин гри пройшли в в'язкій боротьбі. Після старту господарям знадобилося дві атаки, щоб забити першими. І якщо в першому моменті голкіпер «барсів» Полгороднік врятував, то в другому, на 10 хвилині, врятувати вже не вдалося. Созонов і Серанов скористалися помилкою захисників і вивели на ударну позицію свого капітана Кисельова, який точним кидком відкрив рахунок в матчі. Після закинутої шайби команди включили швидкості. Гольові моменти стали все частіше і частіше виникати біля воріт обох команд. І все ж «містянам» вдалося забити другий гол. Вдало на добиванні зіграв Коробов - 2:0. Хокеїсти «Білого Барса» не опустили руки, і пішли вперед. За 24 секунди до кінця першого періоду їм вдалося скоротити рахунок до мінімуму. Гребеник віддав точну передачу на Грабовецького, а той, не розгубився перед Гордюшина та переграв його - 2:1.





Другий період жваво почав «Кременчук». Завдяки своїй активності, хокеїсти «містян» змусили захисників «барсів» помилитися і на 25 хвилині Созонов з передачі Кисельова забив третю шайбу - 3:1. Але через хвилину білоцерківці знову скоротили рахунок. Благий з першого разу не зміг переграти Гордюшина, але завдяки пасу від Даниленко, форвард білоцерківців забив у падінні красивий гол - 3:2. Через дві хвилини кременчужани знову зробили перевагу у дві шайби. Цього разу Денискін зміг пробити Полгороднік. Але пройшло ще дві хвилини і знову гостям вдалося скоротити рахунок до одній шайбі, завдяки результативному кидку з гострого кута Даниленко - 4:3. Але на цьому гольові гойдалки не закінчилися. На 32 хвилині Кисельов на класі реалізував вихід один в один з Полгородніком і знову збільшив рахунок на два голи - 5:3. До кінця періоду «містяни» були ще двічі близькі до того, щоб ще забити, але в обох випадках рятував воротар гостей. Спочатку він витягнув «мертву» шайбу після кидка Пукса з близької відстані. А потім впорався з виходом Варави.





Заключна двадцятихвилинка пройшла за сценарієм попередньої. Тільки різниця була в тому, що закидали лише господарі, а «барси», як не намагалися, не змогли реалізувати свої гольові моменти. На відміну від своїх візаві, за «містян» ще двічі відзначався Денискін і ще один раз - Коробов.





Додамо, що на 45 хвилині кременчужани не змогли реалізувати буліт. Волков не зміг переграти другого кіпера гостей Сулиму.

В результаті зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 8:3.





Наступний поєдинок підопічні Олександра Савицького зіграють в гостях 12 листопада о 18:00, де їх суперником знову буде команда з Білої Церкви.