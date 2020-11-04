МОЗ наполягає на тому, аби в Україні ввели карантин вихідного дня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 020 Коментарів: 4

Які обмеження діятимуть у вихідні на території України, якщо уряд ухвалить це рішення

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантинні заходи – ввести в Україні карантин вихідного дня. Дане питання вже найближчими днями розглянуть на засіданні уряду. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє урядовий портал.





– Ми розуміємо, що повний локдаун буде великим випробуванням для економіки України, зокрема, для малого і середнього бізнесу. Але нам важливо розірвати ланцюг передачі захворювання. Тому ми ініціюємо введення жорсткого карантину «вихідного дня». Це допоможе зменшити кількість контактів між людьми, — наголосив Максим Степанов.





Очільник МОЗ також зазначив, що орієнтовно такий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Водночас планують закрити розважальні і торгові центри у вихідні дні, а також обмежити роботу ресторанів до режиму «на виніс».





Цілком можливо, що нові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 14-15 листопада.