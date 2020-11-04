МОЗ наполягає на тому, аби в Україні ввели карантин вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантинні заходи – ввести в Україні карантин вихідного дня. Дане питання вже найближчими днями розглянуть на засіданні уряду. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє урядовий портал.
Очільник МОЗ також зазначив, що орієнтовно такий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Водночас планують закрити розважальні і торгові центри у вихідні дні, а також обмежити роботу ресторанів до режиму «на виніс».
Цілком можливо, що нові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 14-15 листопада.