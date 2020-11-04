Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

МОЗ наполягає на тому, аби в Україні ввели карантин вихідного дня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 020 Коментарів: 4

 

Які обмеження діятимуть у вихідні на території України, якщо уряд ухвалить це рішення

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантинні заходи – ввести в Україні карантин вихідного дня. Дане питання вже найближчими днями розглянуть на засіданні уряду. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє урядовий портал.


– Ми розуміємо, що повний локдаун буде великим випробуванням для економіки України, зокрема, для малого і середнього бізнесу. Але нам важливо розірвати ланцюг передачі захворювання. Тому ми ініціюємо введення жорсткого карантину «вихідного дня». Це допоможе зменшити кількість контактів між людьми, — наголосив Максим Степанов.


Очільник МОЗ також зазначив, що орієнтовно такий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Водночас планують закрити розважальні і торгові центри у вихідні дні, а також обмежити роботу ресторанів до режиму «на виніс».


Цілком можливо, що нові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 14-15 листопада.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: unn.com.ua
Теги: карантин выходные МОЗ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

2 297
zzzzzz:
Сьогодні, 16:44

да уже все равно


4 3
304
vortex:
Сьогодні, 16:45

Стаття 64.

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.


8 5
102
andre2102:
Сьогодні, 17:01

выборы прошли .а клоуны остались

 


5 3
154
StarПёр:
Сьогодні, 17:46

Цитата: andre2102

выборы прошли .а клоуны остались

 

Клоунов выбрали


9 2

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