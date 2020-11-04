Малецький та Зоря відмовилися стати депутатами Кременчуцької міської ради

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Кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала 23 депутати до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району. На сьогоднішній день виборча комісія отримала кілька заяв від депутатів. Як повідомили «Телеграфу» в ТВК, ще восьмеро депутатів не визначилися й не написали заяви.







Віталія Малецького зареєстрували на посаду міського голови Кременчука, тому він написав заяву відмовившись від депутатства. Заяву про відмову прийняли від в.о. старости Потоківської сільської ради, який також пройшов до міської ради Кременчука. Замість них увійшли Вікторія Чернишова (Головний спеціаліст відділу по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами Департамент соцзахисту) та Кристина Мирошніченко (радник міського голови виконкому Кременчуцької міської ради).





У п'ятницю, 6 листопада, виборчком зареєстрував 23 депутати:

«За майбутнє» (зареєструвалися усі 9 депутатів):

Бокован Микола

Проценко Зінаїда

Макаров Андрій

Калашник Олександр

Мирошніченко Валерій

Сергієнко Тетяна

Угніч Григорій

Чернишова Вікторія

Мирошніченко Кристина





«Рідне місто» (зареєструвалися три депутати з 9):

Алєксєєв Євгеній

Роженко Олександр

Лихошвай Наталія





«Слуга народу» (зареєструвалися 5 депутатів з 6):

Порчирян Сергій

Штефан Ігор

Кочуров Ілля

Волкова Валерія

Ющенко Олександр





«Європейська солідарність» (зареєструвалися 2 депутати з 6):

Ярош Сергій

Мусієнко Катерина





«Батьківщина» (зареєструвалися 4 депутати з 5):

Пищита Світлана

Шляхова Ольга

Головач Олександр

Яцина Олександр





P.S. Для вашої уваги мапа політичних вподобань кременчужан. На карті зображено як розподілилися симпатії кременчужан по округах.