Малецький та Зоря відмовилися стати депутатами Кременчуцької міської ради

Кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала 23 депутати до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району. На сьогоднішній день виборча комісія отримала кілька заяв від депутатів. Як повідомили «Телеграфу» в ТВК, ще восьмеро депутатів не визначилися й не написали заяви.
Віталія Малецького зареєстрували на посаду міського голови Кременчука, тому він написав заяву відмовившись від депутатства. Заяву про відмову прийняли від в.о. старости Потоківської сільської ради, який також пройшов до міської ради Кременчука. Замість них увійшли Вікторія Чернишова (Головний спеціаліст відділу по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами Департамент соцзахисту) та Кристина Мирошніченко (радник міського голови виконкому Кременчуцької міської ради).
У п'ятницю, 6 листопада, виборчком зареєстрував 23 депутати:
«За майбутнє» (зареєструвалися усі 9 депутатів):
«Рідне місто» (зареєструвалися три депутати з 9):
«Слуга народу» (зареєструвалися 5 депутатів з 6):
«Європейська солідарність» (зареєструвалися 2 депутати з 6):
«Батьківщина» (зареєструвалися 4 депутати з 5):
P.S. Для вашої уваги мапа політичних вподобань кременчужан. На карті зображено як розподілилися симпатії кременчужан по округах.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.