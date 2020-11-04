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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Малецький та Зоря відмовилися стати депутатами Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 768

Рішення затвердила Кременчуцька територіальна виборча комісія

Кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала 23 депутати до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району. На сьогоднішній день виборча комісія отримала кілька заяв від депутатів. Як повідомили «Телеграфу» в ТВК, ще восьмеро депутатів не визначилися й не написали заяви.


Хто може увійти до Кременчуцької міської ради


Віталія Малецького зареєстрували на посаду міського голови Кременчука, тому він написав заяву відмовившись від депутатства. Заяву про відмову прийняли від в.о. старости Потоківської сільської ради, який також пройшов до міської ради Кременчука. Замість них увійшли Вікторія Чернишова (Головний спеціаліст відділу по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами Департамент соцзахисту) та Кристина Мирошніченко (радник міського голови виконкому Кременчуцької міської ради).


У п'ятницю, 6 листопада, виборчком зареєстрував 23 депутати:

«За майбутнє» (зареєструвалися усі 9 депутатів):

  • Бокован Микола
  • Проценко Зінаїда
  • Макаров Андрій
  • Калашник Олександр
  • Мирошніченко Валерій
  • Сергієнко Тетяна
  • Угніч Григорій
  • Чернишова Вікторія
  • Мирошніченко Кристина


«Рідне місто» (зареєструвалися три депутати з 9):

  • Алєксєєв Євгеній
  • Роженко Олександр
  • Лихошвай Наталія


«Слуга народу» (зареєструвалися 5 депутатів з 6):

  • Порчирян Сергій
  • Штефан Ігор
  • Кочуров Ілля
  • Волкова Валерія
  • Ющенко Олександр


«Європейська солідарність» (зареєструвалися 2 депутати з 6):

  • Ярош Сергій
  • Мусієнко Катерина


«Батьківщина» (зареєструвалися 4 депутати з 5):

  • Пищита Світлана
  • Шляхова Ольга
  • Головач Олександр
  • Яцина Олександр


P.S. Для вашої уваги мапа політичних вподобань кременчужан. На карті зображено як розподілилися симпатії кременчужан по округах.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори голосування депутати Віталій Малецький Юрій Зоря
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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