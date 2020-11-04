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Трьох розбійників, які побили і пограбували дідуся на Полтавщині, затримали 4 місяці потому

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 710

 

Зловмисників затримали

На Полтавщині троє розбійників, які побили і пограбували дідуся. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 11 липня у смт Машівка. Тоді близько 5.00, звернулася місцева мешканка і повідомила, що близько 2.00 до помешкання її 79-річного батька проникли невідомі, зв’язали його скотчем, нанесли тілесні ушкодження і заволоділи грошима в сумі близько 40 000 гривень.


Проте затримати зловмисників вдалося лише у п'ятницю, 6 листопада, майже 4 місяці потому. Ними виявилися двоє жителів Машівки у віці 28 та 38 років, а також 25-річний мешканець Вінницької області. 


Усім затриманим обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 


За розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавскій області
Теги: розбій Полтавщина пенсіонери затримання
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