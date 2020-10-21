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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчужанина за сутичку з представником політичної партії відправили під домашній арешт

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 673 Коментарів: 7

 

АТОвець має перебувати вдома під домашнім арештом з 20.00 до 7.00

Вчора ввечері 20 жовтня в Автозаводському суді відбулося засідання щодо сутички в центрі Кременчука між Олександром Оловаренком та представниками однієї політичної партії. Справу про хуліганство розглядала суддя Предоляк.


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Засідання мало відбутися у середу, проте було перенесене на вівторок і зібрало під стінами Автозаводського суду кілька десятків побратимів та небайдужих громадян, які вирішили підтримати Олександра.


 


У суді підсудний повідомив, що він не планував вступати у сутичку з агітаторами однієї з політичних сил - все відбулося спонтанно. Кілька членів організації (Леонід Харченко й Артем Безверхий) готові були взяти Олександра на поруки, прокурор наполягав на арешті строком 60 діб.



Суддя вирішила на час слідства, до 18 грудня, відпустити підозрюваного під нічний домашній арешт (який триває з 22.00 до 7.00).


Як стало відомо «Телеграфу», вже сьогодні представники політичної партії зібралися під станами Автозаводського районного суду. Їх обурило рішення судді щодо обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваного.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юрій Крамаренко, Правий сектор Полтавщина
Теги: суд Автозаводський суд Олександр Оловаренко
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

164
Dmitriys:
Сьогодні, 15:52

Человек судя по поступкам /переход на личности/. Принудительное лечения назначить надо /переход на личности/. Завтра хлеб купит не свежий и что трубой продавцу голову проломит?


17 13
562
evil:
Сьогодні, 15:56

Цитата: Idiotiys

Человек судя по поступкам /переход на личности/. Принудительное лечения назначить надо /переход на личности/. Завтра хлеб купит не свежий и что трубой продавцу голову проломит?

Судя по твоим дибильным комментариям, /переход на личности/. Надеюсь, именно у тебя хлеб и купят...


16 17
115
Zloy_kachan:
Сьогодні, 16:32

Телеграф, а где подробности? Ведь есть же реакция шария, его угрозы в сторону судьи. И почему от вас бегут журналисты? В последнее время ваш уровень ну очень упал. А оперативность новостей близится к нулю.


13 0
85
ff48:
Сьогодні, 16:57

однієї політичної партії

Телеграфъ ну хоть вы не держите людей за идиотов и не превращайтесь в помойку. Или вы боитесь что этот АТОвець придет и арматурой всех в офисе пере....т ?


6 0
25
Гуру:
Сьогодні, 16:58

как за *** эти шарики! ***!!! а шо они скрывают свои программы? там за "единую раисю".мало надовали.


4 3
26
Peeper:
Сьогодні, 17:02

Да уж...паны к власти идут...а быдлода лупит друг друга типа за идею. 

Походу это вечное)


2 1
370
gansit:
Сьогодні, 17:05

Так что за такая секретная партия?


0 0

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