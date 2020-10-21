Кременчужанина за сутичку з представником політичної партії відправили під домашній арешт

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 673 Коментарів: 7

АТОвець має перебувати вдома під домашнім арештом з 20.00 до 7.00

Вчора ввечері 20 жовтня в Автозаводському суді відбулося засідання щодо сутички в центрі Кременчука між Олександром Оловаренком та представниками однієї політичної партії. Справу про хуліганство розглядала суддя Предоляк.







Засідання мало відбутися у середу, проте було перенесене на вівторок і зібрало під стінами Автозаводського суду кілька десятків побратимів та небайдужих громадян, які вирішили підтримати Олександра.









У суді підсудний повідомив, що він не планував вступати у сутичку з агітаторами однієї з політичних сил - все відбулося спонтанно. Кілька членів організації (Леонід Харченко й Артем Безверхий) готові були взяти Олександра на поруки, прокурор наполягав на арешті строком 60 діб.







Суддя вирішила на час слідства, до 18 грудня, відпустити підозрюваного під нічний домашній арешт (який триває з 22.00 до 7.00).





Як стало відомо «Телеграфу», вже сьогодні представники політичної партії зібралися під станами Автозаводського районного суду. Їх обурило рішення судді щодо обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваного.