Будівництво Кременчуцького мосту розпочнеться вже у 2021 році - Укравтодор

Сьогодні, 21 жовтня, у системі Prozorro Служба автомобільних доріг у Полтавській області оголосила тендер на будівництво вантового мосту у Кременчуці.
Орієнтовний термін початок будівельних робіт — весною 2021 року.
Історії нового мосту вже більше 30 років — обіцянки про будівництво, реконструкцію озвучуються ще з 1980-х років. Єдиний діючий міст у Кременчуці, Крюківський міст, наразі знаходиться у аварійному стані. Через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги: Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія, повідомляє Укравтодор.
Новий міст у Кременчуці буде вантовим мостом за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) — 1,7 км.
Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів (у тому числі — металургійних) будуть вітчизняного виробництва.
Також для розвантаження міста від транзитного транспорту, Укравтодор стратегічно розглядає можливість будівництва у найближчі роки обходу Кременчука з мостовим переходом через річку Дніпро.