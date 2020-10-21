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Топ новина, Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Будівництво Кременчуцького мосту розпочнеться вже у 2021 році - Укравтодор

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 1 793 Коментарів: 11

 

Вартість мосту - 12 млрд грн. Закінчити будівництво обіцяють за три роки

Сьогодні, 21 жовтня, у системі Prozorro Служба автомобільних доріг у Полтавській області оголосила тендер на будівництво вантового мосту у Кременчуці.


Орієнтовний термін початок будівельних робіт — весною 2021 року.


Історії нового мосту вже більше 30 років — обіцянки про будівництво, реконструкцію озвучуються ще з 1980-х років. Єдиний діючий міст у Кременчуці, Крюківський міст, наразі знаходиться у аварійному стані. Через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги: Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія, повідомляє Укравтодор.


- Без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише місто Кременчук, але й увесь центральний регіон України на транспортний колапс. Промислова агломерація Кременчука налічує близько півмільйона осіб — і саме від якості внутрішнього транспортного сполучення залежить інтенсивність розвитку регіону. Тому плануємо закінчити будівництво мосту якомога швидше — термін реалізації проєкту 3 роки. Цей сучасний проєкт, із залученням найкращих світових практик і якісних українських матеріалів стане знаковим об’єктом Великого будівництва 2021-2022 років, — коментує Олександр Кубраков, голова Укравтодору.


 


Технічні особливості проєкту


Новий міст у Кременчуці буде вантовим мостом за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) — 1,7 км.

Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів (у тому числі — металургійних) будуть вітчизняного виробництва.


Також для розвантаження міста від транзитного транспорту, Укравтодор стратегічно розглядає можливість будівництва у найближчі роки обходу Кременчука з мостовим переходом через річку Дніпро.


 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Укравтодор
Теги: Крюковский мост строительство моста новый мост Укравтодор
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Коментарі: 11

88
D:
Сьогодні, 16:20

Как это уже всё надоело!!! Скорее бы воскресенье! И забыть опять на несколько лет эту наглую ложь и пустозвонство чиновников!!!


34 1
78
ags:
Сьогодні, 16:27

Так неожиданно. Кто бы мог подумать, что перед выборами снова подвижки по мосту начнутся?)


24 0
106
Fedyaev_D:
Сьогодні, 16:32

Брееехня © 


15 2
727
inattentive:
Сьогодні, 16:35

Ну ну. Ладно , пусть даже так. А за когда закончат ? flushed


3 0
115
Zloy_kachan:
Сьогодні, 16:39

Странно, что в 2021 году, а не 26 октября 2020 года на следующий день после выборов. Хотя зачем и выборы проводить? Всеравно сетка выберет витальку, все уже давно порешали.


13 1
25
Гуру:
Сьогодні, 16:54

За ManOwaR !!!


1 0
27
law-abiding citizen:
Сьогодні, 17:01

Шо, опять?!


3 0
25
Гуру:
Сьогодні, 17:03

поясню.они с таким же успехом появятся в Кременчуге.


1 0
42
FanFootball:
Сьогодні, 17:12

Понятно что дурят нас самым циничным образом. Но даже ещё не начав стротельство - уже воруют и врут. Для сравнения: строительство Керченского моста обощлось москалям S 200млн. за 1 км.( S 3,75 млрд./ 19 км.). А у нас больше S 400 млн. Как так?


2 1
115
Zloy_kachan:
Сьогодні, 17:14

Цитата: Гуру

поясню.они с таким же успехом появятся в Кременчуге.

Это более реально чем мост. Будущим кандидатам на заметку ждем Manowar в Кременчуге!!!


1 0
2 242
zzzzzz:
Сьогодні, 17:19

Оскарження умов закупівлі:
до 19 листопада 2020 00:00

оскаржуть та скасують тендер.smile


0 0

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