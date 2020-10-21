Будівництво Кременчуцького мосту розпочнеться вже у 2021 році - Укравтодор

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 1 793 Коментарів: 11

Сьогодні, 21 жовтня, у системі Prozorro Служба автомобільних доріг у Полтавській області оголосила тендер на будівництво вантового мосту у Кременчуці.





Орієнтовний термін початок будівельних робіт — весною 2021 року.





Історії нового мосту вже більше 30 років — обіцянки про будівництво, реконструкцію озвучуються ще з 1980-х років. Єдиний діючий міст у Кременчуці, Крюківський міст, наразі знаходиться у аварійному стані. Через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги: Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія, повідомляє Укравтодор.





- Без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише місто Кременчук, але й увесь центральний регіон України на транспортний колапс. Промислова агломерація Кременчука налічує близько півмільйона осіб — і саме від якості внутрішнього транспортного сполучення залежить інтенсивність розвитку регіону. Тому плануємо закінчити будівництво мосту якомога швидше — термін реалізації проєкту 3 роки. Цей сучасний проєкт, із залученням найкращих світових практик і якісних українських матеріалів стане знаковим об’єктом Великого будівництва 2021-2022 років, — коментує Олександр Кубраков, голова Укравтодору.







Технічні особливості проєкту



Новий міст у Кременчуці буде вантовим мостом за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) — 1,7 км.



Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів (у тому числі — металургійних) будуть вітчизняного виробництва.





Також для розвантаження міста від транзитного транспорту, Укравтодор стратегічно розглядає можливість будівництва у найближчі роки обходу Кременчука з мостовим переходом через річку Дніпро.



