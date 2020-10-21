Листування не допомогло - шахісти йдуть пікетувати мерію за приміщення

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 210 Коментарів: 1

До Телеграфа звернувся керівник шахово-шашковий клуб «Каїсса» Володимир Груздєв, який повідомив, що через недостатнє фінансування й нове законодавство вони можуть залишитися без приміщення. Вони неодноразово зверталися до мерії та депутатів, проте, не отримавши підтримки, знову йдуть пікетувати мерію перед засіданням сесії Кременчуцької міської ради.









За словами Володимира Груздєва, спочатку вихованців «Каїсси» не пустили на першість міста. Планували провести змагання серед дітей, проте й цього не дозволили клубу, тому вони вирішили провести традиційний клубний турнір.





Зараз вони ведуть боротьбу за можливість тренувати юних спортсменів, бо є ймовірність, що на сесії з шахово-шашковим клубом можуть розірвати договір оренди, через борг. Керівник повідомив, що фонд майна вже нарахував 27 тисяч гривень за оренду приміщення, яку клуб має оплатити найближчим часом.





- У четвер на сесію мають винести рішення про позбавлення клубу приміщення. Тому представники клубу знову підуть пікетувати сесію, - заявив керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.





Нагадаємо, що шахово-шашковий клуб «Каїсса» за минулий рік недоотримав фінансування й зараз не може розрахуватися за приміщення. Справа в тому, що з липня вводяться нові правила щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення. Вступає в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX. Але клуб не в змозі сплачувати 10% від фінансової вартості приміщення, адже це близько 9,1 тис грн щомісяця.



