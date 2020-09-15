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Під мерією Кременчука пікетувальники вимагали звернути увагу на потяги, шахістів та безпритульних тварин

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 583 Коментарів: 4

 

Перед входом зібралися пікетувальники: від громадської організації «Шахово-шашковий клуб «Каїсса», Вільна Профспілка Кременчука та залізничників

Сьогодні, 15 вересня, під мерією Кременчука одночасно відбулися три мітинги. Перед входом зібралися пікетувальники: від громадської організації «Шахово-шашковий клуб «Каїсса», Вільна Профспілка Кременчука та залізничників.


Директор «Шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв заявив, що вони вимушені будуть закритися через високу оренду приміщення. Це пов'язано із змінами в законодавстві щодо оренди приміщення.


 


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Представники профспілки та залізнички прохали приділити увагу безпритульним тваринам та створити притулок для тварин у Крюкові – на базі колишньої ветлікарні. А також відновити поїзди за маршрутами: Кременчук-Ворохта, Кременчук-Бахмач, Кременчук-Дніпро, Кременчук-Київ (ранковий).


Нагадаємо, що на сесії Кременчуцької міської ради, депутати направили звернення до АТ «Укрзалізниця», Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця», філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення поїзда № 130/129 сполученням «Кременчук – Ворохта».

3
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи потяги поезда собаки тварини
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

4 147
почемучка:
Сьогодні, 16:12

Залізничники турбуються про безпритульних собак)))

 

Розкажу про безпритульних.

Вирішив я на недільку звозить сім"ю на море. Виїзджав з понеділка на вівторок. Так як сміття забирають у вівторок вирішив я опівночі виставити пакети. Поїхав. В обід, думаю, подивлюсь через систему відеонагляду чи забрали сміття. Зир - а все сміття тонким шаром розкидано по дорозі і прилеглій тереторії. Давай відматувати хто і коли це зробив - як тільки я поїхав через 15 хвилин прибігла безпритульна собака, яку сусіди через 5 хат підкормлюють, і за годину розтягнула все сміття. І в цей момент я зрозумів що догхантер роблять гарну справу.

 

Безпритульних собак не має бути в принципі. З"явилась? - викликали, приспали. Переймаєшся за їхню долю - забирай додому і неси відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну.

Те ж саме і з котами.

 

А я пакети зі сміттям кладу тепер поряд з сусідськими, що прикормлюють


4 4
256
Джо:
Сьогодні, 16:34

Цитата: почемучка
я зрозумів що догхантер роблять гарну справу.   Безпритульних собак не має бути в принципі. З"явилась? - викликали, приспали.

 

назвать Вас мягче чем невменяемый - язык не поворачивается

может так же и с бомжами?

 

Цитата: почемучка
А я пакети зі сміттям кладу тепер поряд з сусідськими, що прикормлюють

 

даК, Вас усыпить пора, раз мусор свой несете к чужому дому


4 3
1 609
Хатаб:
Сьогодні, 16:56

Цитата: Джо

 

 

 

может так же и с бомжами?

 

 

 

Заметьте, не я это предложил.


1 0
4 147
почемучка:
Сьогодні, 17:25

Цитата: Джо
может так же и с бомжами?
так а навіщо ви по підїздах кодові замки та домофони ставите? Пустіть, вони ж теж ЛЮДИ! Дайте їм поїсти, на горшку посидіть... При великому бажанні біля себе положіть. В чом проблема то? Не хочеться, правда?

 



Цитата: Джо
даК, Вас усыпить пора, раз мусор свой несете к чужому дому
я не сміття несу, а бардак який створюють їхні улюбленці


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