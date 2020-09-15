Під мерією Кременчука пікетувальники вимагали звернути увагу на потяги, шахістів та безпритульних тварин

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Перед входом зібралися пікетувальники: від громадської організації «Шахово-шашковий клуб «Каїсса», Вільна Профспілка Кременчука та залізничників

Сьогодні, 15 вересня, під мерією Кременчука одночасно відбулися три мітинги. Перед входом зібралися пікетувальники: від громадської організації «Шахово-шашковий клуб «Каїсса», Вільна Профспілка Кременчука та залізничників.





Директор «Шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв заявив, що вони вимушені будуть закритися через високу оренду приміщення. Це пов'язано із змінами в законодавстві щодо оренди приміщення.













Представники профспілки та залізнички прохали приділити увагу безпритульним тваринам та створити притулок для тварин у Крюкові – на базі колишньої ветлікарні. А також відновити поїзди за маршрутами: Кременчук-Ворохта, Кременчук-Бахмач, Кременчук-Дніпро, Кременчук-Київ (ранковий).





Нагадаємо, що на сесії Кременчуцької міської ради, депутати направили звернення до АТ «Укрзалізниця», Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця», філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення поїзда № 130/129 сполученням «Кременчук – Ворохта».