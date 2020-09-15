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Кременчужанин умер от инфаркта, а его пытались похоронить как коронавирусного

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 698 Коментарів: 4

 

Узнав о его смерти, умерла и его жена

73-летний кременчужанин Николай Владимирович Г. умер от инфаркта, у него два отрицательных анализа на COVID-19, но его пытались похоронить как пациента, умершего от коронавирусной инфекции.


Медики инфекционного отделения больницы «Кременчугской» без согласия родственников умершего отдали его тело и паспорт легионерам СКРУ (коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг). На СКРУ Николая Г. собрались похоронить как умершего от COVID-19 – в спецпакете, в закрытом гробу, на спецучастке, выделенном для захоронения людей с коронавирусом. Сыну удалось вытребовать у СКРУ паспорт отца, остановить спецзахоронение и добиться нормальных похорон – ведь результаты вскрытия подтвердили, что причина смерти – инфаркт, а не коронавирус (окончательный диагноз).


Василий Г., сын умершего, сказал «Телеграфу»:


– Напишите про это, может, это поможет другим людям.



Смерть Николая Владимировича


Вот что рассказал его сын:


– Отцу стало плохо пятого, кашель у него был сердечный, я сам сердечник, знаю такой кашель, у меня был, в груди у него горело. Приехала скорая, не знаю, чего они его потащили в инфекционную. У него сердечный приступ был, я знаю, они кардиограмму сделали, этот со скорой звонил кому-то, что-то они решали, сказали – это сердце, а повезли в инфекционную! Зачем?! Хотели спасти, а получается, отдали, чтобы его там убили! Может, у врачей страх перед этим коронавирусом, они его везде видят, не знаю. А у него инсульт до этого был, у него руки тряслись даже... В инфекционной его приняли, а в восемь вечера его там не стало. Маме врач позвонил в девять часов, сказал, что отца не стало, вроде инфаркт. Потом легионер этот звонил, сказал: мы занимается похоронами, на 8 утра в понедельник приходите на Махорочную. Они забрали паспорт отца на Махорочную. С каких делов? На другой день мы поехали по моргам искать отца, человек знакомый документы проверил, говорит: есть такой, он с коронавирусом, запакованный уже. Я говорю: как с коронавирусом?! Ещё ж результатов нет, они сегодня только будут! Первый тест отрицательный, а отец уже запакованный в кульке! Я давай узнавать, где его паспорт? С отцом паспорт был, мы его дома не нашли. Человек этот позвонил куда надо и говорит: паспорт уже на Махорочной. Я поехал на Махорочную, говорю: где отца паспорт? Они мне: сейчас к вам выйдут. Я так понимаю, ко мне вышел директор, говорит: мы занимаемся похоронами вашего отца, мы сделаем справку в 4-й больнице. Я говорю: а кто вас просил об этом?! Почему вы взяли паспорт отца и решили хоронить? Он говорит: по закону так положено. Я говорю: я вам давал разрешение на захоронение отца?! Где его паспорт?! Он петляет, говорит, человек поехал справку делать, вас туда не пустят, а мы сегодня будем хоронить вашего отца. Я говорю: с какой радости вы будете сегодня хоронить моего отца, если ещё вскрытие не сделали?! Сегодня результаты придут, что нет у него коронавируса, а вы его, как собаку, хотите в кульке закопать, чтобы мы даже попрощаться с ним по-человечески не смогли?! А потом что, руками разведете и до свидания? Говорю: паспорт верните и не занимайтесь похоронами. Вы даже результатов анализов не дождались, результатов вскрытия не дождались... Часа через два приехал, вернули мне паспорт, справку они не сделали. Я этому говорю: так что получается, если бы на моем месте пенсионерка была какая-нибудь, вы её мужа зарыли бы в кульке и всё? Пудрой своей засыпали и зарыли бы! Кто вам вообще разрешил звонить моей матери и говорить ей, что вы его хороните?!



Смерть Зои Михайловны



Смертью Николая Владимировича эта история не закончилась – узнав, что он умер, умерла и его жена Зоя Михайловна. Он умер пятого сентября, она – шестого.


Вот что рассказал их сын Василий:


– Маме врач позвонил в девять часов, сказал, что отца нету, вроде инфаркт обширный. Потом легионер этот названивал, говорил, что похоронами они будут заниматься. А через полтора часа маме плохо стало, скорую вызвали, повезли её в первую, в неврологию. Привезли, она в приёмной лежала, а они там бегали со своими бумажками, как куры, я уже начал с ними ругаться – делайте, говорю, что-то, что же она лежит тут у вас? Потом врачи подошли, давайте, говорят, подписывайте бумаги, что вы согласны на препараты для разжижения крови, мы с себя ответственность снимаем. Мы отвезли маму на каталке на КТ, они говорят: тут кровоизлияние в мозг. Отвезли её в палату, капельницу поставили, ей стало хуже, начала харчать, перестала нас узнавать... и не стало её потом, это шестого. Получается, и отец, и мать, грубо говоря, в один день ушли...



А был ли коронавирус?


Зое Михайловне медики не выставляли подозрение на коронавирус.


А у Николая Владимировича, которому выставили подозрение на коронавирусную инфекцию, оба теста (ИФА и ПЦР) оказались отрицательными – вирус SARS-CoV-2 у него не нашли. Фрагменты результатов лабораторных исследований перед вами:


 

Результат анализа крови

 

Резльтат анализа смыва из носоглотки


Николай Владимирович умер в больнице, пробыв там меньше суток. Было назначено вскрытие, сын  написал соответствующее заявление. Патологоанатом, проводивший вскрытие, причиной его смерти указал перенесенный ранее инфаркт:


 


Таким образом, результаты двух лабораторных исследований и результаты вскрытия подтвердили, что коронавирусной инфекции у умершего не было. Тем не менее, если бы его сын не смог остановить захоронение по коронавирусной схеме, Николая Владимировича похоронили бы в закрытом гробу, в спецпакете, засыпанном сухим хлором, на отдельном участке, отведенном для захоронения пациентов с COVID-19. И его дети (их шестеро) не смогли бы даже проститься с отцом.



Что говорят медики


Остался без ответа вопрос, почему медики не спасли Николая Владимировича? Почему скорая повезла его в инфекционное отделение, и от чего его лечили в этом отделении – от внегоспитальной пневмонии и коронавируса или от инфаркта?


«ТелеграфЪ» обратился на кременчугскую станцию скорой помощи с вопросом, почему бригада скорой повезла пациента в инфекционное отделение? Начмед Геннадий Стасенко так прокомментировал ситуацию:


– Выезжала фельдшерская бригада, она приехала на вызов уже в защитных костюмах, вызов поступал через Полтаву, и Полтава сказала, чтобы бригада одевала костюмы, диспетчер сообщил, что у пациента одышка, слабость, боли в груди, ситуация неясная. Кардиограмму пациенту сделали, её можно поднять. На момент осмотра у пациента фиксировалось учащенное дыхание, влажные хрипы в легких, сатурация низкая, были признаки пневмонии. Чтобы точно поставить диагноз «пневмония», нужно сделать снимок, нужны анализы, скорая не может сделать ПЦР, это только в стационаре. Но если есть подозрение на пневмонию, согласно протоколам у нас маршрут один – пациента должен осмотреть врач-инфекционист, поэтому его в 13.20 привезли в инфекционное отделение.


«ТелеграфЪ» обратился за комментарием к директору больницы «Кременчугской» Оксане Корляковой.


Нас интересовали такие вопросы:

  • Осматривал ли Николая Владимировича в инфекционном отделении кардиолог?
  • Какой диагноз ему поставили?
  • Почему сотрудники отделения не согласовали с родственниками умершего передачу его тела и паспорта СКРУ?
  • Достаточно ли лишь подозрения на коронавирус, не подтвержденного результатами анализов, для передачи тела умершего больницей на СКРУ для захоронения его, как коронавирусного пациента?
  • Обязана ли больница информировать СКРУ о результатах двух анализов на коронавирус по пациенту, чье тело передано для захоронения как коронавирусного?

 

На поставленные вопросы Оксана Корлякова ответила:


– Мої співробітники діяли згідно інструкцій.


Более детальные ответы она обещала дать на письменный запрос.



Инструкция и спорные вопросы

Что касается передачи медиками врачебного свидетельства о смерти и паспорта умершего на СКРУ, действительно есть инструкция – решение Кременчугского исполкома № 613 от 17.04.2020 «Про затвердження Положення про організацію і проведення поховань померлих від коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». В разделе 3 «Порядок дій працівників закладів охорони здоров’я», п. 3.4, указано, что медики должны передать врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19 сотрудникам СКРУ. Но в этом разделе ничего не сказано о порядке передачи тела умершего СКРУ. В решении №613 вообще ни в одном разделе четко не прописан порядок передачи тела умершего.


В разделе 4 «Порядок дій працівників КП СКРП», п. 4.1-4.4, лишь указано, что именно сотрудники СКРУ получают от медиков врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19, и именно сотрудники СКРУ оформляют свидетельство о смерти. Они же проводят захоронение. Но как тело попадает к ним, инструкции нет.


И главное, – в разделе 4 указано, что сотрудники СКРУ проводят захоронение пациентов, умерших от COVID-19. В случае же с Николаем Владимировичем, у СКРУ не было официального подтверждения, что он умер от COVID-19, на день предполагаемого захоронения у них не было даже результатов вскрытия. Так на каком основании СКРУ собирался хоронить Николая Владимировича по спецсхеме, как коронавирусного?




Кто же отвечает за паспорт умершего?

Остался ещё один щекотливый вопрос – паспорт умершего. В решении исполкома №613 не указано, какое юр- или физлицо несет юридическую ответственность за хранение паспорта умершего. Не указан там и сам порядок хранения. А ведь паспорт умершего – опасный документ, он дает возможность провести различные финансовые и юридические операции. В данном случае, паспорт умершего более суток находился в СКРУ – в субботу больница его сдала, а во второй половине дня в понедельник сын умершего его забрал.


В связи с тем, что в решении №613 не прописан порядок хранения паспорта умершего, «ТелеграфЪ» на заседании исполкома 11 сентября задал такие вопросы:

  • Какое физическое или юридическое лицо несет юридическую ответственность за хранение паспорта пациента, умершего от COVID-19, после того, как медики передали этот паспорт сотрудникам СКРУ и до получения свидетельства о его смерти?
  • Каким нормативным документом регламентируется эта юридическая ответственность?


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, прочитав вопросы, сказал, что руководитель горздрава Максим Середа подготовит нам детальный письменный ответ.


Когда мы получим ответы горздрава и больницы «Кременчугской», мы их опубликуем.


Это важные ответы – ведь мэр регулярно пугает нас второй волной эпидемии коронавируса. А значит, к этому времени кременчужане должны четко понимать:

  • кто несет юридическую ответственность за хранение паспорта умершего;
  • почему его тело передается СКРУ по умолчанию и без согласования с семьей умершего.

Также нужен документ, в котором четко указано, что спецзахоронение по коронавирусной схеме СКРУ проводит лишь для пациентов, чей диагноз COVID-19 подтвержден результатами анализов и результатами вскрытия.


Пока же имеем в Кременчуге ситуацию, когда разные подразделения утверждают, что действовали по инструкции, но в результате они не спасли от смерти ни Николая Владимировича, ни его жену Зою Михайловну. И их шестеро детей за одни сутки потеряли в кременчугских больницах и папу, и маму.


Благодаря стараниям детей, их родители похоронены рядом.


Невозможно поверить, что их нельзя было спасти. Невозможно поверить, что умершего от инфаркта Николая Владимировича засыпали сухим хлором и засунули в герметичный мешок именно по инструкции, а не из других соображений. На самом деле это история о смерти двух беззащитных стариков.

 

Информация о состоянии здоровья, возрасте умершего и фрагменты медицинских документов использованы в материале с согласия его родных.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: смерть в больнице смерть от инфаркта коронавирус пневмония ошибочный диагноз инсульт ПЦР-тест ИФА-тест похороны кладбище паспорт свидетельство о смерти Кременчуг COVID-19
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

4 037
zzzzzz:
Сьогодні, 16:18

жесть


13 0
1 609
Хатаб:
Сьогодні, 16:52

Зовсім вже з глузду всі їдуть з цим коронавірусом. 


7 0
295
Добрыня:
Сьогодні, 16:55

Как говорили древние римляни: «Ищите кому это выгодно!»

Может всё дело в денежных спец.доплатах к зарплате медикам и работникам СКРУ при манипуляциях с короновирусными? Потому и спешат поскорее оформить как короновирусного пациента, а впоследствии провести и "короновирусное захоронение", чтоб получить доплату из бюджета спец.фонда для борьбы с COVID-19.


14 0
944
Angel737:
Сьогодні, 17:30

Ужас!!!


2 0

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