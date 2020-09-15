Кременчужанин умер от инфаркта, а его пытались похоронить как коронавирусного

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 698 Коментарів: 4

73-летний кременчужанин Николай Владимирович Г. умер от инфаркта, у него два отрицательных анализа на COVID-19, но его пытались похоронить как пациента, умершего от коронавирусной инфекции.



Медики инфекционного отделения больницы «Кременчугской» без согласия родственников умершего отдали его тело и паспорт легионерам СКРУ (коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг). На СКРУ Николая Г. собрались похоронить как умершего от COVID-19 – в спецпакете, в закрытом гробу, на спецучастке, выделенном для захоронения людей с коронавирусом. Сыну удалось вытребовать у СКРУ паспорт отца, остановить спецзахоронение и добиться нормальных похорон – ведь результаты вскрытия подтвердили, что причина смерти – инфаркт, а не коронавирус (окончательный диагноз).



Василий Г., сын умершего, сказал «Телеграфу»:





– Напишите про это, может, это поможет другим людям.









Смерть Николая Владимировича





Вот что рассказал его сын:





– Отцу стало плохо пятого, кашель у него был сердечный, я сам сердечник, знаю такой кашель, у меня был, в груди у него горело. Приехала скорая, не знаю, чего они его потащили в инфекционную. У него сердечный приступ был, я знаю, они кардиограмму сделали, этот со скорой звонил кому-то, что-то они решали, сказали – это сердце, а повезли в инфекционную! Зачем?! Хотели спасти, а получается, отдали, чтобы его там убили! Может, у врачей страх перед этим коронавирусом, они его везде видят, не знаю. А у него инсульт до этого был, у него руки тряслись даже... В инфекционной его приняли, а в восемь вечера его там не стало. Маме врач позвонил в девять часов, сказал, что отца не стало, вроде инфаркт. Потом легионер этот звонил, сказал: мы занимается похоронами, на 8 утра в понедельник приходите на Махорочную. Они забрали паспорт отца на Махорочную. С каких делов? На другой день мы поехали по моргам искать отца, человек знакомый документы проверил, говорит: есть такой, он с коронавирусом, запакованный уже. Я говорю: как с коронавирусом?! Ещё ж результатов нет, они сегодня только будут! Первый тест отрицательный, а отец уже запакованный в кульке! Я давай узнавать, где его паспорт? С отцом паспорт был, мы его дома не нашли. Человек этот позвонил куда надо и говорит: паспорт уже на Махорочной. Я поехал на Махорочную, говорю: где отца паспорт? Они мне: сейчас к вам выйдут. Я так понимаю, ко мне вышел директор, говорит: мы занимаемся похоронами вашего отца, мы сделаем справку в 4-й больнице. Я говорю: а кто вас просил об этом?! Почему вы взяли паспорт отца и решили хоронить? Он говорит: по закону так положено. Я говорю: я вам давал разрешение на захоронение отца?! Где его паспорт?! Он петляет, говорит, человек поехал справку делать, вас туда не пустят, а мы сегодня будем хоронить вашего отца. Я говорю: с какой радости вы будете сегодня хоронить моего отца, если ещё вскрытие не сделали?! Сегодня результаты придут, что нет у него коронавируса, а вы его, как собаку, хотите в кульке закопать, чтобы мы даже попрощаться с ним по-человечески не смогли?! А потом что, руками разведете и до свидания? Говорю: паспорт верните и не занимайтесь похоронами. Вы даже результатов анализов не дождались, результатов вскрытия не дождались... Часа через два приехал, вернули мне паспорт, справку они не сделали. Я этому говорю: так что получается, если бы на моем месте пенсионерка была какая-нибудь, вы её мужа зарыли бы в кульке и всё? Пудрой своей засыпали и зарыли бы! Кто вам вообще разрешил звонить моей матери и говорить ей, что вы его хороните?!









Смерть Зои Михайловны









Смертью Николая Владимировича эта история не закончилась – узнав, что он умер, умерла и его жена Зоя Михайловна. Он умер пятого сентября, она – шестого.





Вот что рассказал их сын Василий:





– Маме врач позвонил в девять часов, сказал, что отца нету, вроде инфаркт обширный. Потом легионер этот названивал, говорил, что похоронами они будут заниматься. А через полтора часа маме плохо стало, скорую вызвали, повезли её в первую, в неврологию. Привезли, она в приёмной лежала, а они там бегали со своими бумажками, как куры, я уже начал с ними ругаться – делайте, говорю, что-то, что же она лежит тут у вас? Потом врачи подошли, давайте, говорят, подписывайте бумаги, что вы согласны на препараты для разжижения крови, мы с себя ответственность снимаем. Мы отвезли маму на каталке на КТ, они говорят: тут кровоизлияние в мозг. Отвезли её в палату, капельницу поставили, ей стало хуже, начала харчать, перестала нас узнавать... и не стало её потом, это шестого. Получается, и отец, и мать, грубо говоря, в один день ушли...









А был ли коронавирус?





Зое Михайловне медики не выставляли подозрение на коронавирус.





А у Николая Владимировича, которому выставили подозрение на коронавирусную инфекцию, оба теста (ИФА и ПЦР) оказались отрицательными – вирус SARS-CoV-2 у него не нашли. Фрагменты результатов лабораторных исследований перед вами:





Результат анализа крови

Резльтат анализа смыва из носоглотки



Николай Владимирович умер в больнице, пробыв там меньше суток. Было назначено вскрытие, сын написал соответствующее заявление. Патологоанатом, проводивший вскрытие, причиной его смерти указал перенесенный ранее инфаркт:







Таким образом, результаты двух лабораторных исследований и результаты вскрытия подтвердили, что коронавирусной инфекции у умершего не было. Тем не менее, если бы его сын не смог остановить захоронение по коронавирусной схеме, Николая Владимировича похоронили бы в закрытом гробу, в спецпакете, засыпанном сухим хлором, на отдельном участке, отведенном для захоронения пациентов с COVID-19. И его дети (их шестеро) не смогли бы даже проститься с отцом.









Что говорят медики





Остался без ответа вопрос, почему медики не спасли Николая Владимировича? Почему скорая повезла его в инфекционное отделение, и от чего его лечили в этом отделении – от внегоспитальной пневмонии и коронавируса или от инфаркта?



«ТелеграфЪ» обратился на кременчугскую станцию скорой помощи с вопросом, почему бригада скорой повезла пациента в инфекционное отделение? Начмед Геннадий Стасенко так прокомментировал ситуацию:





– Выезжала фельдшерская бригада, она приехала на вызов уже в защитных костюмах, вызов поступал через Полтаву, и Полтава сказала, чтобы бригада одевала костюмы, диспетчер сообщил, что у пациента одышка, слабость, боли в груди, ситуация неясная. Кардиограмму пациенту сделали, её можно поднять. На момент осмотра у пациента фиксировалось учащенное дыхание, влажные хрипы в легких, сатурация низкая, были признаки пневмонии. Чтобы точно поставить диагноз «пневмония», нужно сделать снимок, нужны анализы, скорая не может сделать ПЦР, это только в стационаре. Но если есть подозрение на пневмонию, согласно протоколам у нас маршрут один – пациента должен осмотреть врач-инфекционист, поэтому его в 13.20 привезли в инфекционное отделение.





«ТелеграфЪ» обратился за комментарием к директору больницы «Кременчугской» Оксане Корляковой.





Нас интересовали такие вопросы:

Осматривал ли Николая Владимировича в инфекционном отделении кардиолог?

Какой диагноз ему поставили?

Почему сотрудники отделения не согласовали с родственниками умершего передачу его тела и паспорта СКРУ ?

Достаточно ли лишь подозрения на коронавирус, не подтвержденного результатами анализов, для передачи тела умершего больницей на СКРУ для захоронения его, как коронавирусного пациента?

коронавирусного Обязана ли больница информировать СКРУ о результатах двух анализов на коронавирус по пациенту, чье тело передано для захоронения как коронавирусного ?

На поставленные вопросы Оксана Корлякова ответила:





– Мої співробітники діяли згідно інструкцій.



Более детальные ответы она обещала дать на письменный запрос.









Инструкция и спорные вопросы

Что касается передачи медиками врачебного свидетельства о смерти и паспорта умершего на СКРУ, действительно есть инструкция – решение Кременчугского исполкома № 613 от 17.04.2020 «Про затвердження Положення про організацію і проведення поховань померлих від коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». В разделе 3 «Порядок дій працівників закладів охорони здоров’я», п. 3.4, указано, что медики должны передать врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19 сотрудникам СКРУ. Но в этом разделе ничего не сказано о порядке передачи тела умершего СКРУ. В решении №613 вообще ни в одном разделе четко не прописан порядок передачи тела умершего.



В разделе 4 «Порядок дій працівників КП СКРП», п. 4.1-4.4, лишь указано, что именно сотрудники СКРУ получают от медиков врачебное свидетельство о смерти и паспорт умершего от COVID-19, и именно сотрудники СКРУ оформляют свидетельство о смерти. Они же проводят захоронение. Но как тело попадает к ним, инструкции нет.





И главное, – в разделе 4 указано, что сотрудники СКРУ проводят захоронение пациентов, умерших от COVID-19. В случае же с Николаем Владимировичем, у СКРУ не было официального подтверждения, что он умер от COVID-19, на день предполагаемого захоронения у них не было даже результатов вскрытия. Так на каком основании СКРУ собирался хоронить Николая Владимировича по спецсхеме, как коронавирусного?













Кто же отвечает за паспорт умершего?

Остался ещё один щекотливый вопрос – паспорт умершего. В решении исполкома №613 не указано, какое юр- или физлицо несет юридическую ответственность за хранение паспорта умершего. Не указан там и сам порядок хранения. А ведь паспорт умершего – опасный документ, он дает возможность провести различные финансовые и юридические операции. В данном случае, паспорт умершего более суток находился в СКРУ – в субботу больница его сдала, а во второй половине дня в понедельник сын умершего его забрал.





В связи с тем, что в решении №613 не прописан порядок хранения паспорта умершего, «ТелеграфЪ» на заседании исполкома 11 сентября задал такие вопросы:

Какое физическое или юридическое лицо несет юридическую ответственность за хранение паспорта пациента, умершего от COVID-19, после того, как медики передали этот паспорт сотрудникам СКРУ и до получения свидетельства о его смерти?

Каким нормативным документом регламентируется эта юридическая ответственность?





Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, прочитав вопросы, сказал, что руководитель горздрава Максим Середа подготовит нам детальный письменный ответ.



Когда мы получим ответы горздрава и больницы «Кременчугской», мы их опубликуем.





Это важные ответы – ведь мэр регулярно пугает нас второй волной эпидемии коронавируса. А значит, к этому времени кременчужане должны четко понимать:

кто несет юридическую ответственность за хранение паспорта умершего;

почему его тело передается СКРУ по умолчанию и без согласования с семьей умершего.

Также нужен документ, в котором четко указано, что спецзахоронение по коронавирусной схеме СКРУ проводит лишь для пациентов, чей диагноз COVID-19 подтвержден результатами анализов и результатами вскрытия.



Пока же имеем в Кременчуге ситуацию, когда разные подразделения утверждают, что действовали по инструкции, но в результате они не спасли от смерти ни Николая Владимировича, ни его жену Зою Михайловну. И их шестеро детей за одни сутки потеряли в кременчугских больницах и папу, и маму.





Благодаря стараниям детей, их родители похоронены рядом.





Невозможно поверить, что их нельзя было спасти. Невозможно поверить, что умершего от инфаркта Николая Владимировича засыпали сухим хлором и засунули в герметичный мешок именно по инструкции, а не из других соображений. На самом деле это история о смерти двух беззащитных стариков.

Информация о состоянии здоровья, возрасте умершего и фрагменты медицинских документов использованы в материале с согласия его родных.