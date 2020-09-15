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Надзвичайні новини, Полтавщина

Смертельна аварія на Київщині: водій фури стверджує, що вчинив ДТП через несправні гальма

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 621 Коментарів: 1

 

Але правоохоронці з'ясували, що гальмівна система в порядку

12 вересня посадили під варту 21-річного водія фури, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП. Нагадаймо, 11 вересня на трасі «Київ – Харків» у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі. Водій фури їхав правою смугою в напрямку Києва та зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку. Потім тягач з напівпричепом виїхав на зустрічні смуги руху, врізався в легковик ВАЗ та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, які їхали в правій смузі руху в напрямку міста Харків.


«Надзвичайні новини» зняли сюжет про аварію, де загинуло пятеро осіб. Підозрюваний у смертельній автопригоді під час обрання міри запобіжного заходу зазначив, що у вантажівки буцімто відмовили гальма.


- Я натиснув на педаль, легкий хлопок був. Педаль впала в підлогу, а я не встиг нічого зробити. І воно, виходить, відбувся удар, і мене ліворуч викинуло, на зустрічну смугу.


 

21-річний водій фури


За словами прокурора, тягач оглянули і дійшли висновку, що гальмівна система справна.


 

Вантажівка

 

Два пасажири ВАЗу загинули у ДТП


Також 21-річний водій вантажівки зазначив, що частина провини лежить на водієві маршрутки, що загинув. Нібито у маршрутному таксі гальма була несправні. 


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Надзвичайні новини, youtube Джерело відео: Надзвичайні новини, youtube
Теги: ДТП смертельное ДТП фура маршрутка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 586
Solenoid:
Сьогодні, 17:14

Вот гад. Ещё и на погибшего водителя валит. Всё виноваты, а он белый и пушистый. Желаю что-бы дали этому упырю по максимуму! Сколько людей угробил! Не он въехал! Ещё скажи что и на встречке тебя не было! И это фура выехала на встречку, а не я. А я просто сидел за рулём.

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