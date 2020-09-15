Смертельна аварія на Київщині: водій фури стверджує, що вчинив ДТП через несправні гальма

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 621 Коментарів: 1

Але правоохоронці з'ясували, що гальмівна система в порядку

12 вересня посадили під варту 21-річного водія фури, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП. Нагадаймо, 11 вересня на трасі «Київ – Харків» у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі. Водій фури їхав правою смугою в напрямку Києва та зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку. Потім тягач з напівпричепом виїхав на зустрічні смуги руху, врізався в легковик ВАЗ та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, які їхали в правій смузі руху в напрямку міста Харків.





«Надзвичайні новини» зняли сюжет про аварію, де загинуло пятеро осіб. Підозрюваний у смертельній автопригоді під час обрання міри запобіжного заходу зазначив, що у вантажівки буцімто відмовили гальма.





- Я натиснув на педаль, легкий хлопок був. Педаль впала в підлогу, а я не встиг нічого зробити. І воно, виходить, відбувся удар, і мене ліворуч викинуло, на зустрічну смугу.





21-річний водій фури





За словами прокурора, тягач оглянули і дійшли висновку, що гальмівна система справна.





Вантажівка

Два пасажири ВАЗу загинули у ДТП





Також 21-річний водій вантажівки зазначив, що частина провини лежить на водієві маршрутки, що загинув. Нібито у маршрутному таксі гальма була несправні.



