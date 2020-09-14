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Надзвичайні новини, Полтавщина

У смертельній ДТП на Київщині загинув мешканець Горішніх Плавнів

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 2 844

У маршрутці «Київ – Кременчук» загинуло троє чоловіків

11 вересня у Бориспільському районі сталася ДТП, в якій загинуло п'ятеро осіб. У маршрутці «Київ – Кременчук» загинув водій та двоє пасажирів.


У відділі комунікації поліції Київщини повідомили «ТЪ», що водій офіційно зареєстрований у Чернігові, пасажири - у Горішніх Плавнях та в Кіровоградській області. У маршрутному таксі загинуло троє чоловіків.


За інформацією Бориспільського міськрайонного суду, 12 вересня водію вантажівки обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За ґратами 21-річний хлопець проведе 60 діб.


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Водія підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. За тяжкий злочин за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: смертельное ДТП вантажівка маршрутка
компанія «Інтера Люкс»

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