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Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчук проведе ще один велопарад цього року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 517 Коментарів: 3

 

Старт запланований з Молодіжного

27 вересня у Кременчуці планують провести ще один велопард. За словами організатора Олексія Корчака цього разу велопарад планують провести до Дня міста.


Старт запланований від ПК «Нафтохімік». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопарад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

2 214
evil:
Сьогодні, 15:14

Учавствовал один единственный раз 24.08.2014г. В то время это был самый эмоциональный национальный велопарад + парад вышиванок. С того момента принципиально не участвовал ни разу. Причина простая. Учавствовать во всем, что организовано городской властью - это как измазаться в каке. Когда видишь на афише в числе организаторов пять организаций причастных к горисполкому, чувствуешь себя в масовке их дешевого пиара.  Когда это желание группы людей, объедененных каким либо порывом без участия власти - это одно.  Когда тебя организовуют люди, к которым ты относишься с презрением это совсем другое. Чувствуешь себя загнанным в стойло. 


6 0
60
Vikulsija:
Сьогодні, 15:50

велопарад можно устроить на велодорожке...че?...робимо Кременчук кращим...


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1 604
Хатаб:
Сьогодні, 16:44

Краще б велодоріжки в місті зробили.


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