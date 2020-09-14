Кременчук проведе ще один велопарад цього року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 517 Коментарів: 3

27 вересня у Кременчуці планують провести ще один велопард. За словами організатора Олексія Корчака цього разу велопарад планують провести до Дня міста.





Старт запланований від ПК «Нафтохімік».