Кременчук проведе ще один велопарад цього року

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Старт запланований з Молодіжного
27 вересня у Кременчуці планують провести ще один велопард. За словами організатора Олексія Корчака цього разу велопарад планують провести до Дня міста.
Старт запланований від ПК «Нафтохімік».
Учавствовал один единственный раз 24.08.2014г. В то время это был самый эмоциональный национальный велопарад + парад вышиванок. С того момента принципиально не участвовал ни разу. Причина простая. Учавствовать во всем, что организовано городской властью - это как измазаться в каке. Когда видишь на афише в числе организаторов пять организаций причастных к горисполкому, чувствуешь себя в масовке их дешевого пиара. Когда это желание группы людей, объедененных каким либо порывом без участия власти - это одно. Когда тебя организовуют люди, к которым ты относишься с презрением это совсем другое. Чувствуешь себя загнанным в стойло.
велопарад можно устроить на велодорожке...че?...робимо Кременчук кращим...
Краще б велодоріжки в місті зробили.