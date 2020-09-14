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Кременчужанка «розблокувала» картку за дев'ять тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 769

Жінка поговорила з працівником банку і втратила гроші

29-річна кременчужанка втратила гроші після розмови з банківським працівником.


Це сталося увечері 12 вересня. До потерпілої зателефонувала невідома особа, як назвалася працівником банку. Під приводом розблокування картки «працівник» викрав у жінки дев'ять тисяч гривень.


Нагадаймо, справжні банківські працівники ніколи не запитують пін-код до карти, CVV-код та термін дії карти. Якщо людина намагається дізнатися ці дані, наймовірніше, що з вами говорить шахрай.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: афера шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

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