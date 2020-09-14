Кременчужанка «розблокувала» картку за дев'ять тисяч гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 769

29-річна кременчужанка втратила гроші після розмови з банківським працівником.





Це сталося увечері 12 вересня. До потерпілої зателефонувала невідома особа, як назвалася працівником банку. Під приводом розблокування картки «працівник» викрав у жінки дев'ять тисяч гривень.





Нагадаймо, справжні банківські працівники ніколи не запитують пін-код до карти, CVV-код та термін дії карти. Якщо людина намагається дізнатися ці дані, наймовірніше, що з вами говорить шахрай.