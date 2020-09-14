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На Молодіжному водій «ГАЗелi» загинув у ДТП (доповнено)

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 5 657 Коментарів: 7

 

Машина виїхала на узбіччя

Сьогодні, 14 вересня, на Молодіжному сталася ДТП. За попередньою інформацією Кременчуцького відділу поліції, водієві «ГАЗелі» стало зле. 35-річний чоловік (1985 року народження) помер до прибуття медиків.


Машина виїхала на узбіччя біля будинку №10А на проспекті Лесі Українки. Разом з водієм в машині перебував пасажир. Його оглянули медики. Госпіталізації не потребує.


Додано: за оновленою інформацією від відділу комунікації поліції Полтавщини, вантажний автомобіль ГАЗ-3302 зіткнувся з припаркованим Mitsubishi Pajero, після чого виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП водій загинув на місці події.



Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.


Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: Молодіжний ДТП помер
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

4 585
Solenoid:
Сьогодні, 14:54

А фото, где газель лежит на боку нету? А под ней водитель? Умер он от травм, и не за рулём. Раздавило машиной. Ото на дверях и стойке следы крови как раз. Он под ними и лежал, когда переворачивали машину на колёса.

5 0
348
GAndy:
Сьогодні, 14:55

Це якийсь жах! Тиждень тому 32 роки помер на футбольному полі. Що коїться?


3 0
4 585
Solenoid:
Сьогодні, 14:58

>>помер до прибуття медиків.<< А медики ничего и не делали. Вышел врач, пощупал пульс и всё. Никаких реанимаций не делал. Сам всё это видел. И ещё бы дольше ехали. Около 20 минут.

11 1
4 378
Туся:
Сьогодні, 15:57

 виходить, що це не погане здоров,я хлопця, привело до трагедії, а другорядні обставини. 


4 0
1 604
Хатаб:
Сьогодні, 16:30

Цитата: Solenoid
>>помер до прибуття медиків.<<А медики ничего и не делали. Вышел врач, пощупал пульс и всё.Никаких реанимаций не делал. Сам всё это видел. И ещё бы дольше ехали. Около 20 минут.

 

А що вони мали робити померлій вже людині?


1 2
4 143
почемучка:
Сьогодні, 16:34

Незрозуміло.

Як так вдарив педжеро, шо ліг на бік, і воді виявився під авто? Фронтальних пошкоджень ГАЗелька не має


3 0
1 526
Marshall:
Сьогодні, 17:27

Цитата: почемучка

Незрозуміло.

Як так вдарив педжеро, шо ліг на бік, і воді виявився під авто? Фронтальних пошкоджень ГАЗелька не має

а гармошка на правой стороне на будке которой он скорее всего ударился о дерево и отломаное левое зеркало на ГАЗели не смущает? скорее всего было касание с Мыцыком, а потом вылет на правую обочину, зацепился о дерево и лёг на бок.


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