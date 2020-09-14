На Молодіжному водій «ГАЗелi» загинув у ДТП (доповнено)

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 5 657 Коментарів: 7

Сьогодні, 14 вересня, на Молодіжному сталася ДТП. За попередньою інформацією Кременчуцького відділу поліції, водієві «ГАЗелі» стало зле. 35-річний чоловік (1985 року народження) помер до прибуття медиків.





Машина виїхала на узбіччя біля будинку №10А на проспекті Лесі Українки. Разом з водієм в машині перебував пасажир. Його оглянули медики. Госпіталізації не потребує.





Додано: за оновленою інформацією від відділу комунікації поліції Полтавщини, вантажний автомобіль ГАЗ-3302 зіткнувся з припаркованим Mitsubishi Pajero, після чого виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП водій загинув на місці події.







Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.



Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.



