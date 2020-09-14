В Україні за добу 2 462 людей інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 840 Коментарів: 7

14 вересня, станом на 9.00, в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 462 нові випадки, - повідомляє МОЗ України.



Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.









Наразі коронавірусна хвороба виявлена: