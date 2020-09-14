Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
Одужало:
Україна69543
Кременчук154
Померло:
Україна3211
Кременчук5
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу 2 462 людей інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 840 Коментарів: 7

 

За добу одужало 650 пацієнтів

14 вересня, станом на 9.00, в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 462 нові випадки, - повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.


У Кременчуці від коронавірусу померла людина


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 844 випадки;
  • Волинська область — 6 353 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 342 випадки;
  • Донецька область — 2 101 випадок;
  • Житомирська область — 4 390 випадків;
  • Закарпатська область — 8 675 випадків;
  • Запорізька область — 2 403 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11 357 випадків;
  • Кіровоградська область — 909 випадків;
  • м. Київ — 17 429 випадків;
  • Київська область — 6 961 випадок;
  • Львівська область — 17 057 випадків;
  • Луганська область — 600 випадків;
  • Миколаївська область — 2 051 випадок;
  • Одеська область — 9 687 випадків;
  • Полтавська область — 1 223 випадки;
  • Рівненська область — 10 555 випадків;
  • Сумська область — 2 502 випадки;
  • Тернопільська область — 9 234 випадки;
  • Харківська область — 12 853 випадки;
  • Херсонська область — 644 випадки;
  • Хмельницька область — 4 008 випадків;
  • Чернівецька область — 12 252 випадки;
  • Черкаська область — 2 579 випадків;
  • Чернігівська область — 2 788 випадків.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

1 406
inattentive:
Сьогодні, 12:14

Я не утверждаю что Вируса нет , даже наоборот уверен ,что он есть. Но !.  83,2% украинцев утверждает, что у них нет родных, друзей или знакомых, переболевших коронавирусной инфекцией.(из других СМИ за 13 августа). 


2 3
4 143
почемучка:
Сьогодні, 12:23

Цитата: inattentive
83,2% украинцев утверждает, что у них нет родных, друзей или знакомых, переболевших коронавирусной инфекцией
тобто майже 17% стверджують що такі є, з них захворіло згідно статистики близько 0,5%!


2 4
2 214
evil:
Сьогодні, 12:26

Та немає ніякого віруса. То все балачкі. Я учора у магазині вибираю овочи. Якась до мене підходе, і гаворе...А чому ви овочі мацаєте без рукавичок. А я кажу: ти мені тут не вякай, якшо не нравиця, ото маску свою на голову собі натягни. Понятно? Хоч вся обвішайся їми, якшо мазгов немає. Понапридумували якоїсь хєрні. Чому я оце страдать должна...

© притрушенная соседка 


7 3
4 143
почемучка:
Сьогодні, 12:41

Цитата: evil
Та немає ніякого віруса. То все балачкі.

... а смерть придумав комбінат ритуальних послуг, щоб гроші на ній заробляти...


2 6
1 406
inattentive:
Сьогодні, 12:45

Цитата: почемучка

Цитата: inattentive
83,2% украинцев утверждает, что у них нет родных, друзей или знакомых, переболевших коронавирусной инфекцией
тобто майже 17% стверджують що такі є, з них захворіло згідно статистики близько 0,5%!

К примеру : чей то знакомый может быть знаком ещё тысячам людей. Вот Вам и 0,5 %.


0 2
338
lag8600:
Сьогодні, 14:48

Цитата: inattentive
Я не утверждаю что Вируса нет , даже наоборот уверен ,что он есть. Но !.  83,2% украинцев утверждает, что у них нет родных, друзей или знакомых, переболевших коронавирусной инфекцией.(из других СМИ за 13 августа). 

12 сентября на канале "Украина" была передача "Головна тема" вот как раз по вопросу "знаю-не знаю". Статистика другая получилась (по всей Украине)  - грубо говоря 60% - нет знакомых-переболевших, 40% - знают, было и сами переболели. Провести такой опрос через 2-3 месяца, думаю так радужно уже не будет. Лично я, знаю переболевших 2 человека, правда с другого города.


0 1
281
vortex:
Сьогодні, 15:52

Мне кажется, большинство людей тема коронавируса раздражает(да да именно так) не потому что они считают что его нет. А потому что действия властей неадекватні (как всегда).

 

Вместо того чтобы предпринимать то что реально может помочь людям сохранить здоровье и жизни занимаются какой-то чушью в которую никто не верит. Кто позабыл - напомню. В парке без собаки не гулять, без паспорта на улицу не выходить, улицы (дороги) мыть, дома сидеть, маски всем надеть(на подбородок), мелкому бизнесу - закрыться(супермаркетам - можно работать), ночные клубы - закрыть(церкви оставить, там никто не заражается. Вообще прям никто а с ночных клубов пачками увозят), продолжать можно ещё много... 

 

Прошло пол года. В больницахкак как ресурсов небыло - так и нет, что-то может быть в каких-то городах за счёт спонсоров и местных бюджетов сделали но специалистов(врачей) больше не стало


3 0

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