Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна159702
Кременчук198
Хворі:
Україна85628
Кременчук37
Одужало:
Україна70810
Кременчук155
Померло:
Україна3264
Кременчук6
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргородському районі з банкомата викрали 300 тисяч гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 567

 

Крадіжка сталася у селищі Ромодан

Повідомили правоохоронцям про пошкодження банкомата в селищі Ромодан Миргородського району 15 вересня близько 3.30. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, злочинці пошкодили встановлений в селищі банкомат та викрали понад 300 тисяч гривень.


За фактом крадіжки, вчиненої у великих розмірах, слідчими поліції Миргородщини відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. На часі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб.


Якщо вам відома інформація про осіб які можуть бути причетні до вчинення цього злочину або ви стали випадковим очевидцем події, просимо повідомити про це до Миргородського відділу поліції за телефонами: 0996576303 (чергова частина) або «102».

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка банкомат
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх