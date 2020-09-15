У Миргородському районі з банкомата викрали 300 тисяч гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 567

Повідомили правоохоронцям про пошкодження банкомата в селищі Ромодан Миргородського району 15 вересня близько 3.30. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, злочинці пошкодили встановлений в селищі банкомат та викрали понад 300 тисяч гривень.





За фактом крадіжки, вчиненої у великих розмірах, слідчими поліції Миргородщини відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. На часі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб.





Якщо вам відома інформація про осіб які можуть бути причетні до вчинення цього злочину або ви стали випадковим очевидцем події, просимо повідомити про це до Миргородського відділу поліції за телефонами: 0996576303 (чергова частина) або «102».