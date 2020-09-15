19 вересня в Кременчуці відбудеться екскурсія «Слідами Макаренка у Крюкові»

У суботу, 19 вересня, о 15.00 відбудеться авторська екскурсія, присвячена знаменитому кременчужанину, чоловіку, який за версією ООН був у пятірці великих вчителів 20 ХХ століття - «Слідами Макаренка у Крюкові». Про це «Телеграфу» розповів Роман Пацовський.
Кременчужанам розкажуть невідомі факти життя та біографії Антона Макаренка та його родини, також розкажуть секрети великої любові великого вчителя та багато іншого.
Місце зібрання - центральний проїзд КВБЗ (вул. Приходько 139).
Екскурсія безкоштовна, але необхідний попередній запис. При собі мати головні убори від сонця, пляшку питної води. Для дівчат та жінок бажаний одяг - сукня/спідниця, наявність хустки для голови. Наявність захисних масок для всіх учасників обов'язково.
Довідки за телефоном: 0933552525, 0503552525.