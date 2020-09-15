Винесли вирок жителю Миргорода, який хуліганив на кладовищі та «помстився» банку

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9 вересня Миргородський міськрайонний суд розглянув справу щодо чоловіка, який нахуліганив на кілька місяців арешту.





Кримінальне правопорушення сталося 27 квітня увечері. Нетверезий обвинувачений разом з дружиною проходили повз приміщення «Приватбанку», що на вулиці Сорочинській у Миргороді. Раніше судимий чоловік взяв цеглину та декілька разів вдарив по вхідних дверях, чим наніс матеріальної шкоди банку на майже дві тисячі гривень.





Хуліганські дії продовжилися біля міського цвинтаря, що на перехресті вулиць Гурамішвілі та Наріжного. Чоловік зламав верхні частини семи декоративних секцій бетонного паркану міського цвинтаря, поваливши їх на землю. Таким чином комунальному підприємству «Спецкомунтранс» заподіяно матеріальної шкоди на майже три тисячі гривень.





Свою винну обвинувачений визнав частково. Пояснив, що увечері 27 квітня разом з дружиною повертався додому та проходив повз приміщення «ПриватБанку». Згадав, що банк тероризує його дружину смс-повідомленнями про наявний кредитний борг, а тому взяв камінь та розбив двері приміщення банку. Потім проходили повз міське кладовище, де він звалив 7 секцій паркану. Ці секції були належним чином не закріплені. Шкоду завдану потерпілим юридичним особам частково відшкодував. Вину визнає частково, оскільки не вважає, що в його діях були особлива зухвалість та винятковий цинізм.





Жінка обвинуваченого зазначила, що біля кладовища чоловік вирішив справити природні потреби, оперся на паркан. Верхня секція паркану впала. Чоловік звернув увагу на неякісну роботу будівельників та на підтвердження своїх дій однією рукою брав верхні секції паркану та звалював їх, пошкодивши таким чином близько 7 секцій. Дружина пояснила, що чоловік пролікувався від алкоголізму, працевлаштувався і почав відшкодовувати шкоду потерпілим юридичним особам.





Відповідно до пояснень представника КП «Спецкомунтранс», паркан полагодили. Обвинуваченим частково відшкодовано підприємству заподіяну кримінальним правопорушенням шкоду – сплачено на рахунок підприємства 600 гривень.





Суд визнав чоловіка винним у порушенні ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України (Хуліганство) та призначив покарання у виді чотирьох місяців арешту.





Вирок може бути оскаржений. Текст вироку тут.