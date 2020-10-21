Смуга невдач триває: «Кремінь» «Поліссю» програє битву за 6 очок

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

Сьогодні, 21 жовтня, футболісти «Кременя» зустрілися з «Поліссям». Команди зустрілися у Житомирі на стадіоні «Спартак Арена» зі штучним покриттям.





У цьому матчі за «Кремінь» дебютував третій легіонер з Бразилії - Жонатан.





«Полісся» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Гавриленко 45+2, Галенко 57

«Полісся»: Яшков, Жук, Швець, Прокопчук, Власюк, Гавриленко, Даудов, Ковальов, Понєдєльнік, Трояновський, Галенко. Запасні: Маханьков, Шевченко, Притиковський, Тимошенко, Повалій, Чернецький, Тарануха, Галенков, Савошко, Кузнєцов, Сільченко, Бринько. Головний тренер:

«Кремінь»: Олійник, Мягков, Головко, Бородай, Чеботаєв, Зубков, Жонатан, Білоус, Островський, Сорокін, Куліш. Запасні: Данкович, Галата, Геловані, Кривенко, Фернандо, Бичков, Мурашов. Головний тренер: Олександр Головко





У першому таймі моменти були як в однієї так і іншої команди. Зубков відчайдушно вистрибував й намагався замкнути удар, проте кременчужанам не вдалося відкрити рахунок. За хвилину Понєдєльнік віддав пас у штрафну на Трояновського, який мав всі шанси забити, проте Сергій Білоус був першим на м'ячі та встиг перевести на кутовий. Максим Гавриленко прямо з кутового відправив шикарний гол у дальній кут воріт голкіпера «Кременя». «Поліським вовкам» вдалося «розмочити» рахунок вже у компенсований час.





Після перерви тренерський штаб провів ряд замін, щоб освіжити гру. Ні господарі, ні гості не зупинялися й продовжували атакувати. У «Полісся» Галенко з лівого флангу пробивав у ворота «Кременя». Якщо у першому випадку кременчужан врятувала стійка, то, після передачі Трояновського, Ярославу вдалося збільшити відрив у матчі.





«Кремінь» до останньої хвилини намагався змінити ситуацію. Наприкінці матчу хороші моменти були і в Дениса Галати й Олександра Головка, проте забити бодай один гол кременчужанам не вдалося. «Кремінь» продовжив серію невдач до 4-х ігор, а «Полісся» зберіг статус команди, яка у цьому сезоні пропустила найменшу кількість голів.





Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома проти «ВПК-Агро». Матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена» о 15.00. Матч відбудеться без глядачів.