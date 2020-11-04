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У Кременчуці планують створити центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства

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Кременчужанам планують надавати соціально-психологічну допомогу

При Кременчуцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді планують створити денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з функціонуванням «кризової кімнати». 


Заступник начальника управління у справах сімей та дітей Анна Калюжна зазначила, що це передбачено заходами Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2019-2020 роки, яка діє у нашому місті.


У Кременчуці затвердили програму щодо боротьби з домашнім та гендерним насильством


На виконання проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту приміщення, де буде знаходитися цей центр, з міського бюджету виділять 500 000 гривень. Приблизно таку ж суму планує надати Кременчуку фонд ООН в області народонаселення на оснащення його меблями та необхідним обладнанням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: насильство
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