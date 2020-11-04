У Кременчуці планують створити центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 412

При Кременчуцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді планують створити денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з функціонуванням «кризової кімнати».





Заступник начальника управління у справах сімей та дітей Анна Калюжна зазначила, що це передбачено заходами Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2019-2020 роки, яка діє у нашому місті.









На виконання проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту приміщення, де буде знаходитися цей центр, з міського бюджету виділять 500 000 гривень. Приблизно таку ж суму планує надати Кременчуку фонд ООН в області народонаселення на оснащення його меблями та необхідним обладнанням.