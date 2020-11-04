Кожен кременчужанин може віддати по 5 голосів за проєкти «Громадського бюджету»

Із 3-го до 23 листопада кожен кременчужанин може віддати 5 голосів – по одному голосу за проєкт «Громадського бюджету» у кожній категорії. Про особливості голосування інформує пресслужба мерії Кременчука.
Проєкти розділили на такі категорії:
Таким чином містяни за допомогою голосування оберуть 25 переможців. У 2020 році на реалізацію проєктів «Громадського бюджету» запланували 14 млн 865 тис грн.
Аби віддати свій голос через сайт «Громадського бюджету», необхідно зареєструватись у системі. Для цього треба зробити наступне:
Після того, як ви пройшли ідентифікацію, ви можете підтримати вподобані ініціативи. Якщо ви знаєте номер проєкту або його назву, введіть ці дані у рядок пошуку – так буде легше його знайти. Коли ви проголосуєте, на екрані має з’явиться інформація, що ви віддали голос за даний проєкт.
Відеоінструкції щодо голосування ви можете знайти ТУТ, перелік пунктів супроводу для голосування та іншу додаткову інформацію – за посиланням.