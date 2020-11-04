Кожен кременчужанин може віддати по 5 голосів за проєкти «Громадського бюджету»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 672

Із 3-го до 23 листопада кожен кременчужанин може віддати 5 голосів – по одному голосу за проєкт «Громадського бюджету» у кожній категорії. Про особливості голосування інформує пресслужба мерії Кременчука.





Проєкти розділили на такі категорії:

великі – 2 переможці по 1 100 000 грн;

малі – 11 переможців (по 1 у кожному секторі міста) по 435 000 грн;

комунальні малі – 5 переможців по 435 000 грн;

комунальні великі – 3 переможці по 435 000 грн;

квартальні майданчики – 4 переможці по 1 100 000 грн.



Таким чином містяни за допомогою голосування оберуть 25 переможців. У 2020 році на реалізацію проєктів «Громадського бюджету» запланували 14 млн 865 тис грн.





Аби віддати свій голос через сайт «Громадського бюджету», необхідно зареєструватись у системі. Для цього треба зробити наступне:

натисніть вкладку «Вхід» у правому верхньому кутку;

оберіть «Вхід через BankID» (там є кілька варіантів в залежності від банку, яким ви користуєтесь, наприклад, Приватбанк», Монобанк», «Ощадбанк» та інші);

необхідно підтвердити свою особистість: ввести пароль від онлайн-банкінгу (для клієнтів «Приват24»), відсканувати кьюар-код (реєстрація через Монобанк»).



Після того, як ви пройшли ідентифікацію, ви можете підтримати вподобані ініціативи. Якщо ви знаєте номер проєкту або його назву, введіть ці дані у рядок пошуку – так буде легше його знайти. Коли ви проголосуєте, на екрані має з’явиться інформація, що ви віддали голос за даний проєкт.





Відеоінструкції щодо голосування ви можете знайти ТУТ , перелік пунктів супроводу для голосування та іншу додаткову інформацію – за посиланням .