Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук

Кожен кременчужанин може віддати по 5 голосів за проєкти «Громадського бюджету»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 672

 

Містяни за допомогою голосування оберуть 25 переможців

Із 3-го до 23 листопада кожен кременчужанин може віддати 5 голосів – по одному голосу за проєкт «Громадського бюджету» у кожній категорії. Про особливості голосування інформує пресслужба мерії Кременчука.


Проєкти розділили на такі категорії:

  • великі – 2 переможці по 1 100 000 грн;
  • малі – 11 переможців (по 1 у кожному секторі міста) по 435 000 грн;
  • комунальні малі – 5 переможців по 435 000 грн;
  • комунальні великі – 3 переможці по 435 000 грн;
  • квартальні майданчики – 4 переможці по 1 100 000 грн.


Таким чином містяни за допомогою голосування оберуть 25 переможців. У 2020 році на реалізацію проєктів «Громадського бюджету» запланували 14 млн 865 тис грн.


Аби віддати свій голос через сайт «Громадського бюджету», необхідно зареєструватись у системі. Для цього треба зробити наступне:

  • натисніть вкладку «Вхід» у правому верхньому кутку;
  • оберіть «Вхід через BankID» (там є кілька варіантів в залежності від банку, яким ви користуєтесь, наприклад, Приватбанк», Монобанк», «Ощадбанк» та інші);
  • необхідно підтвердити свою особистість: ввести пароль від онлайн-банкінгу (для клієнтів «Приват24»), відсканувати кьюар-код (реєстрація через Монобанк»).
     

Після того, як ви пройшли ідентифікацію, ви можете підтримати вподобані ініціативи. Якщо ви знаєте номер проєкту або його назву, введіть ці дані у рядок пошуку – так буде легше його знайти. Коли ви проголосуєте, на екрані має з’явиться інформація, що ви віддали голос за даний проєкт.


Відеоінструкції щодо голосування ви можете знайти ТУТ, перелік пунктів супроводу для голосування та іншу додаткову інформацію – за посиланням.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: громадський бюджет голосование проекты
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх