Кременчуцька пенсіонерка віддала шахраям 20 тисяч гривень, рятуючи онуку, яка «потрапила у ДТП»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 0

Пенсіонерка віддала шахраям 20 тисяч гривень, рятуючи онуку. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, по допомогу до правоохоронців жінка звернулася учора, 5 листопада.





Вона повідомила, що їх зателефонував невідомий і сказав, що її онука потрапила в аварію. І щоб не притягати її до відповідальності, треба перерахувати на картку гроші, що пенсіонерка і зробила, втративши 20 тисяч гривень.





У поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.