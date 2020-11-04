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Кременчуцька пенсіонерка віддала шахраям 20 тисяч гривень, рятуючи онуку, яка «потрапила у ДТП»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 0

У поліції відкрили кримінальне провадження

Пенсіонерка віддала шахраям 20 тисяч гривень, рятуючи онуку. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, по допомогу до правоохоронців жінка звернулася учора, 5 листопада. 


Вона повідомила, що їх зателефонував невідомий і сказав, що її онука потрапила в аварію. І щоб не притягати її до відповідальності, треба перерахувати на картку гроші, що пенсіонерка і зробила, втративши 20 тисяч гривень. 


У поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахраї пенсіонери мошенничество
компанія «Інтера Люкс»

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