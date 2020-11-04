Хто з кременчужан залишився без холодної та гарячої води

Сьогодні, 6 листопада, через аварію частина будинків у Кременчуці залишилася без холодної та гарячої води.
За повідомленням КП «Кременчукводоканал» о 8.45 на території підприємства за адресою пров. Героїв Бреста, 35А проводять термінові ремонтні роботи насосу, у зв'язку з чим тимчасово перекрили холодну воду за наступними адресами:
За повідомленням КП «Теплоенерго» з 07.40 у зв'язку з аварійною ситуацією припинили подачу теплової енергії за адресами:
З 9.00 у зв'язку з відсутністю тиску холодної води на ЦТП 57/2 тимчасово відсутня подача гарячої води для споживачів за наступними адресами: