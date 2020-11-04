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Кременчук, Споживач

Хто з кременчужан залишився без холодної та гарячої води

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 972

 

Через аварію без води залишилася частина будинків на Занасипу та у нагірній частині міста

Сьогодні, 6 листопада, через аварію частина будинків у Кременчуці залишилася без холодної та гарячої води. 


За повідомленням КП «Кременчукводоканал» о 8.45 на території підприємства за адресою пров. Героїв Бреста, 35А проводять термінові ремонтні роботи насосу, у зв'язку з чим тимчасово перекрили холодну воду за наступними адресами:

  • пров. Героїв Бреста, 51,53,55,69,71,75;
  • вул. Європейська, 25,27,31,35,37,393,41,62,64;
  • вул. Переяславська, 42,44,46;
  • вул. Чкалова, 7,9;
  • вул. Нагірна, 4;
  • просп. Свободи, 14,15,16,17,18,23,25,27,31,33,35,39.

За повідомленням КП «Теплоенерго» з 07.40 у зв'язку з аварійною ситуацією припинили подачу теплової енергії за адресами:

  • вул. Велика Набережна, 1,5,5А,7,9,11,13,17,17А,19,21,27;
  • ДНЗ №60.

З 9.00 у зв'язку з відсутністю тиску холодної води на ЦТП 57/2 тимчасово відсутня подача гарячої води для споживачів за наступними адресами:

  • пров. Герої Бреста, 61-101;
  • б-р. Автокразівський, 22,24.
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Автор: Альона Душенко
Теги: вода аварія
компанія «Інтера Люкс»

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