Депутат Константин Терещенко посоветовал коллегам «сосать до победного конца» леденцы

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Сегодня на сессии Кременчугского горсовета депутат Константин Терещенко посоветовал коллегам одной из фракций «сосать леденцы», вспомнив при этом скандальный вопрос об аренде земли предприятием «Элмар» на улице Театральной. Речь идет о земле под зданием, где разместился центр «Европейская медицина». Здание построено с нарушением целевого назначения земельного участка. И Константин Терещенко был категорически против договора аренды земли. Скандальный вопрос дважды снимали с рассмотрения, депутаты признавали нарушение целевого использования земли. Но на третий раз вопрос протянули (Константин Терещенко в то время на сессии отсутствовал).



В этот раз он вспомнил скандальный вопрос и позицию коллег, которые его «протянули». И заявил, что обратится в суд по поводу этого земельного решения.









- Я опять хочу поговорить о вопросе №42 сессии, это тот же «Элмар». Если бы на сессии был Константин Александрович (Терещенко говорит о себе — ред.), то он бы точно уберег вас от этого опрометчивого шага: возвращать туда-сюда... Мы встретимся с этим товарищем — сейчас он выборы пройдет. Я не хочу ему делать ни рекламу, ни антирекламу — встретимся в судах. Но я хочу обратиться к вам и сказать, что вся та фракция, которая на вас давила — возвращали туда-сюда (я тоже не буду ее называть, мы все ее знаем, кто этот вопрос протянул). Вот я им советую сейчас быстренько побежать в магазин, закупить леденцы «Петушок» и сосать до победного конца — и выборов, и мы посмотрим, чем эта история с «Элмаром» закончится. И все дососут до конца всю эту историю — вся фракция вместе взятая, - заявил Константин Терещенко.



















Депутаты (и мы тоже) поняли, о ком идет речь. Центр «Европейская медицина» принадлежит Геннадию Федотову — он баллотируется в облсовет от партии «Рідне місто». Кстати, его сын Евгений Федотов также баллотируется в горсовет от этой же партии. Именно представители фракции «Рідне місто» протянули вопрос о продлении аренды предприятию «Элмар» - по участку, где разместился медицинский центр. Член фракции Александр Плескун активно высказывался за продление аренды, защищая медцентр. Теперь понятно, что фракция «Рідне місто» защищала своих — и к тому же, людей небедных, которые могут помочь деньгами на избирательную компанию.