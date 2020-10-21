Перед виборами судові охоронці Полтавщини перейдуть на посилений варіант несення служби

Вчора, 17:27 Переглядів: 138

В Україні триває підготовка до місцевих виборів. Судові охоронці Полтавщини також готуються до будь-яких ситуацій, які можуть мати місце під час виборів.





Уже 24 жовтня Служба судової охорони переходить на посилений варіант несення служби у судових установах таких населених пунктів, як Полтава, Кременчук, Диканька, Чутове, Кобеляки та Нові Санжари. Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області.





До несення служби будуть залучені додаткові мобільні резервні групи для належного реагування на порушення громадського порядку у судових установах.





Усі структурні підрозділи працюватимуть у режимі максимальної готовності для оперативної взаємодії з правоохоронними органами області у випадку необхідності.