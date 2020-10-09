У школи №24 з'явилася нова директорка Світлана Тригубенко

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 544

13 жовтня пройшов конкурс на заміщення вакантної посади директора Кременчуцької гімназії №24. Цю посаду обійняла Світлана Тригубенко, вона була єдиною претенденткою на директорське крісло.





Конкурс складався з кількох етапів:

відповіді на тестові завдання, що передбачені нормативно-правовою базою проходження конкурсного відбору (тут пані Тригубенко набрала 29 балів із 30 можливих); на наступному етапі треба було надати відповіді з ситуаційних завдань (конкурсантка отримала 17,5 балів); за презентацію стратегії розвитку школи №24 освітянка набрала 18,57 балів; на заключному етапі – під час співбесіди з членам конкурсного комітету – Світлана Тригубенко одержала 15,71 бал.





Під час презентації перспективного плану розвитку гімназії вона пообіцяла:

створити учнівське наукове товариство та пресцентр;

залучати до роботи молодих спеціалістів;

продовжувати традиції гімназії – підтримувати школу батьківської відповідальності (робота з психологом) та учнівське самоврядування «Козацька республіка».

Конкурсна комісія визнала, що Світлана Тригубенко успішно пройшла конкурсний відбір на посаду директорки школи №24. Трудовий контракт із нею укладуть на 2 роки.