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Кременчук, Освіта

У школи №24 з'явилася нова директорка Світлана Тригубенко

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 544

 

Трудовий контракт із освітянкою укладуть на 2 роки

13 жовтня пройшов конкурс на заміщення вакантної посади директора Кременчуцької гімназії №24. Цю посаду обійняла Світлана Тригубенко, вона була єдиною претенденткою на директорське крісло.


Конкурс складався з кількох етапів:

  1. відповіді на тестові завдання, що передбачені нормативно-правовою базою проходження конкурсного відбору (тут пані Тригубенко набрала 29 балів із 30 можливих);
  2. на наступному етапі треба було надати відповіді з ситуаційних завдань (конкурсантка отримала 17,5 балів);
  3. за презентацію стратегії розвитку школи №24 освітянка набрала 18,57 балів;
  4. на заключному етапі – під час співбесіди з членам конкурсного комітету – Світлана Тригубенко одержала 15,71 бал.


Під час презентації перспективного плану розвитку гімназії вона пообіцяла:

  • створити учнівське наукове товариство та пресцентр;
  • залучати до роботи молодих спеціалістів;
  • продовжувати традиції гімназії – підтримувати школу батьківської відповідальності (робота з психологом) та учнівське самоврядування «Козацька республіка».

 

Конкурсна комісія визнала, що Світлана Тригубенко успішно пройшла конкурсний відбір на посаду директорки школи №24. Трудовий контракт із нею укладуть на 2 роки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: директор школы гимназия школа комиссия конкурс презентация
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