У школи №24 з'явилася нова директорка Світлана Тригубенко

Трудовий контракт із освітянкою укладуть на 2 роки
13 жовтня пройшов конкурс на заміщення вакантної посади директора Кременчуцької гімназії №24. Цю посаду обійняла Світлана Тригубенко, вона була єдиною претенденткою на директорське крісло.
Конкурс складався з кількох етапів:
- відповіді на тестові завдання, що передбачені нормативно-правовою базою проходження конкурсного відбору (тут пані Тригубенко набрала 29 балів із 30 можливих);
- на наступному етапі треба було надати відповіді з ситуаційних завдань (конкурсантка отримала 17,5 балів);
- за презентацію стратегії розвитку школи №24 освітянка набрала 18,57 балів;
- на заключному етапі – під час співбесіди з членам конкурсного комітету – Світлана Тригубенко одержала 15,71 бал.
Під час презентації перспективного плану розвитку гімназії вона пообіцяла:
- створити учнівське наукове товариство та пресцентр;
- залучати до роботи молодих спеціалістів;
- продовжувати традиції гімназії – підтримувати школу батьківської відповідальності (робота з психологом) та учнівське самоврядування «Козацька республіка».
Конкурсна комісія визнала, що Світлана Тригубенко успішно пройшла конкурсний відбір на посаду директорки школи №24. Трудовий контракт із нею укладуть на 2 роки.