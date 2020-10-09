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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Юні шахісти Кременчука завоювали нагороди «Кубку Дніпровської Рив'єри 2020»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 246

 

Змагання відбулися серед спортсменів 2003 року народження й молодші 

У Кременчуці цими вихідними відбувся дитячий турнір з блискавичних шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри 2020». Змагання проходили в ТЦ «Мега» з дотриманням карантинних норм. Взяли участь у змаганнях шахісти до 2003 року народження не нижче 4 розряду.


Переможцем турніру став кандидат у майстри спорту Микита Широбоков з Горішніх Плавнів. Друге та третє місце у загальному заліку посіли відповідно Мирослав Сердюк та Володимир Кибкало.


  

 

Кращою серед дівчат стала Тетяна Хоменко. На другому місці серед дівчат Аліса Романченко, на третьому - Анна Здоровець.

 

Також нагородили кращих у вікових группах. Зокрема до 12 років нагороду отримав Марк Мельников, до 10 років - Михайло Кибкало та до 8 років - Андрій Карпов. Наймолодшою учасницею турніру стала 6-річна Оріяна Бабій, яка отримала спеціальний приз.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юлія Цибульська
Теги: шахи
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