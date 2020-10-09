«З вогнем у серці»: у міській галереї стартує фотовиставка Миколи Степаненка

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З 16 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї розпочинає свою роботу фотовиставка Миколи Степаненка «З вогнем у серці», яка присвячена ювілею творчості майстра. Про захід повідомила пресслужба мерії Кременчука.





В експозиції представлені 200 унікальних фотографій з приватних архівів. Добірка розкриває життєвий і творчий шлях Миколи Степаненка* як письменника-публіциста, автора 11 книг, педагога, дослідника і скульптора, арт-менеджера, громадського діяча, дипломата і співорганізітора численних міжнародних проєктів.





На виставці можна буде побачити фоторепортажі на тему: культурне і мистецьке життя, літературна й міжнародна діяльність, сторінками козацької слави, робота з ветеранами та експедиції по перепохованню учасників війни, з історії льотного коледжу, фестивалі...





Аби побачити фотовиставку, завітайте до Кременчуцької міської художньої галереї за адресою вул. Коцюбинського, 4:

вівторок – п’ятниця 11.00-18.00;

субота – неділя 11.00-18.30;

тел. (05366) 3-01-41.





*Пан Степаненко є лауреатом Міжнародної премії імені Володимира Винниченка (2019), Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Данила Бакуменка (2020), директором Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин ім. Н.А. Назарбаєва (з 2003), президентом дитячої громадської організації «Дитячий Всесвіт» (з 2003), гетьманом громадської організації «Козацький рух України» (з 2006), директором науково-просвітницького центру Відродження» товариства «Знання» України (з 2009), членом Національної спілки журналістів України, членом Української асоціації письменників художньо-соціальної літератури, членом Спілки літераторів Кременчука «Славутич».