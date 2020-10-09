Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Благодійність

Больница «Кременчугская» получила монитор пациента и бестеневую операционную лампу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 367

 

C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен

Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила от Ferrexpo монитор пациента и бестеневую операционную лампу общей стоимостью более 430 тыс. гривен.


По словам директора больницы интенсивного лечения «Кременчугская» Оксаны Корляковой, монитор будет использоваться в инфекционном отделении.

- Этот высокотехнологический прибор показывает и давление, и пульс, и другие показатели жизнедеятельности человека. Он дает возможность наблюдать пациента в т.ч. и на расстоянии с помощью смотровых окон, не заходя в палату, - добавила Оксана Корлякова.


C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен.


- Близится вторая волна COVID-19, которая усугубляется сезонными вспышками гриппа и других вирусов, потому мы продолжаем изучать потребности и поддерживать медиков, - отметил Генеральный директор БГОКа Юрий Химич.
2
Автор: Алиса Котова
Теги: Ferrexpo больница «Кременчугская» благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх