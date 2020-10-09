Больница «Кременчугская» получила монитор пациента и бестеневую операционную лампу

C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен
Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила от Ferrexpo монитор пациента и бестеневую операционную лампу общей стоимостью более 430 тыс. гривен.
По словам директора больницы интенсивного лечения «Кременчугская» Оксаны Корляковой, монитор будет использоваться в инфекционном отделении.
C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен.