Больница «Кременчугская» получила монитор пациента и бестеневую операционную лампу

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C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен

Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила от Ferrexpo монитор пациента и бестеневую операционную лампу общей стоимостью более 430 тыс. гривен.





По словам директора больницы интенсивного лечения «Кременчугская» Оксаны Корляковой, монитор будет использоваться в инфекционном отделении.





- Этот высокотехнологический прибор показывает и давление, и пульс, и другие показатели жизнедеятельности человека. Он дает возможность наблюдать пациента в т.ч. и на расстоянии с помощью смотровых окон, не заходя в палату, - добавила Оксана Корлякова.





C начала пандемии медучреждениям Кременчуга передали средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования от Ferrexpo на сумму более 7 млн гривен.



