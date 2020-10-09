Сегодня в Кременчуге ввели желтый уровень эпидопасности

С 12 октября в Кременчуге установлен желтый уровень эпидемической опасности (или «желтая» зона). Об этом сообщает пресс-служба кременчугского исполкома.
Решение инициировала кременчугская команда власти. А Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ГК ТЭБ ЧС) его утвердила (решение №35).
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил, что Кременчуг переводят из зеленой зоны в желтую ради безопасности его жителей, чтобы притормозить рост заболеваемости COVID-19.
В связи с переводом города в желтую зону, антикоронавирусный карантин будет ужесточен по нескольким показателям. В частности, запрещается:
Почти пять месяцев Кременчуг находился в комфортной зеленой зоне – это зона с наименьшими показателями заболеваемости COVID-19. С сентября показатели заболеваемости начали стремительно расти. И вот мы в желтой зоне. А Полтава уже с 5 октября в помаранчевой (это последняя буферная зона перед красной – с самыми высокими показателями заболеваемости).
Деление на цветные зоны эпидопасности МОЗ ввел с 1 августа текущего года.