Сегодня в Кременчуге ввели желтый уровень эпидопасности

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Ночные рестораны работать не будут – и дедушку проведать не получится

С 12 октября в Кременчуге установлен желтый уровень эпидемической опасности (или «желтая» зона). Об этом сообщает пресс-служба кременчугского исполкома.





Решение инициировала кременчугская команда власти. А Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ГК ТЭБ ЧС) его утвердила (решение №35).



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий объяснил, что Кременчуг переводят из зеленой зоны в желтую ради безопасности его жителей, чтобы притормозить рост заболеваемости COVID-19.



В связи с переводом города в желтую зону, антикоронавирусный карантин будет ужесточен по нескольким показателям. В частности, запрещается:

работа хостелов;

работа ночных ресторанов, кафе, баров. Они не будут работать с 24.00 до 7.00. В то же время адресная доставка еды и продажа еды на вынос не запрещена, они могут работать круглосуточно;

запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых постоянно проживают или находятся на лечении люди старшего возраста, ветераны войны, инвалиды, люди с психическими расстройствами, а также социальных центров, где проживают семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. В то же время работа кризисных социальных центров, оказывающих экстренную помощь, разрешена.

Почти пять месяцев Кременчуг находился в комфортной зеленой зоне – это зона с наименьшими показателями заболеваемости COVID-19. С сентября показатели заболеваемости начали стремительно расти. И вот мы в желтой зоне. А Полтава уже с 5 октября в помаранчевой (это последняя буферная зона перед красной – с самыми высокими показателями заболеваемости).



Деление на цветные зоны эпидопасности МОЗ ввел с 1 августа текущего года.