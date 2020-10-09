В Кременчуг идут 4 штамма гриппа

По данным ВООЗ, в эпидсезоне 2020-2021 гг. в Украину, а соответственно, и в Кременчуг, придут четыре штамма гриппа:
Последний из них, «Пхукет», циркулировал в Украине в прошлом году, в эпидсезоне 2019-2020. Грипп «Гонконг» приходил в Украину в 2016-м, в 2017-м году, а также в 2019-м. Кременчугский городской эпидемиолог Лариса Коровина подтвердила «Телеграфу», что все перечисленные штаммы гриппа не являются новинкой, они уже в разное время циркулировали в Украине.
В прошлом эпидсезоне (2019-2020гг.) в Кременчуге и в Украине циркулировали штаммы гриппа: «Брисбен», «Канзас», «Колорадо» и «Пхукет».
Медики напоминают, что иммунитет от гриппа не является пожизненным или достаточно продолжительным, поэтому людям, находящимся в зоне риска, целесообразно вакцинироваться от гриппа ежегодно. Надеяться на то, что переболев в прошлом году гриппом «Пхукет», они не заболеют им в этом году, не стоит. Кроме того, экспресс-тесты, которые применяют для диагностирования гриппа в Кременчуге, выявляют лишь его тип (А или В), установить конкретный штамм гриппа таким способом невозможно.
Основные группы риска:
Также медики напоминают, что в этом эпидсезоне ситуация осложнилась вдвойне – у нас уже циркулирует коронавирус, а вскоре к нему добавятся и вирусы гриппа.
Официально эпидсезон считается с середины октября до середины мая. Так что мы на пороге.
По состоянию на 12 октября, грипп в Кременчуге не зарегистрирован.