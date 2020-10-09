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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях помер лелека Гоша, якого травмувала школярка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 646 Коментарів: 3

Птаха прооперували у Києві, але у п'ятницю його стан погіршився

Сьогодні, 12 жовтня, у фейсбук-групі «Мої Горішні Плавні» повідомили, що помер лелека Гоша, якого днями доставили у ветлікарню з відкритим переломом гомілки. Інформацію про смерть птаха підтвердили «Телеграфу» у ветлікарні «Кот Бегемот», де опікувалися Гошею.


У ветлікарні розповіли, що лелека помер сьогодні вночі. У п'ятницю його стан здоров'я погіршився. Також додали, що птахи з такими травмами дуже рідко виживають. Птах має жити «на ногах», постійно ходити. Стрес, наркоз, сама травматизація та шок організму негативно вплинули на стан здоров'я Гошi.


Раніше Гошу прооперували в Києві, лапку відновили. Але реабілітувати там ніхто не взявся, тому Гоша приїхав у Горішні Плавні.


На батьків дитини, яка травмувала птаха, склали протокол про невиконання батьківських обов’язків. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції. Питання вивчають правоохоронці. 

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Горішні Плавні лелека
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

168
X-YZ:
Сьогодні, 16:23

Ну, материться тут нельзя, поэтому.

 

В детстве мне качелей один парниша, старше на пару лет, выбил качелей зубы.

 

И ещё случай когда по пути в школу ровесники бросали камни и мне прелетело в бровь и я потерял сознание от потери крови или от удара или от того и другого. Оказалось одноклассничек бросил, это 3-й класс был.

 

Раковочка культурная.

 

А потом, будучи уже взрослым, узнал что оба парниши на раковочке от наркомании врезали дуба. И всё, что у меня вызвала эта инфа, это лёгкую улыбку и чувство комфорта.

 

Туда вам и дорога, мразота, земля стекловатой.

 

Животину жалко.


5 1
60
sv11:
Сьогодні, 16:38

интерестно во сколько вышо лечение птаха ходячего? и кто платил? 
просто интерестно. ведь детишкам всем миром собираем на лечение. та даже просто в переломом или апендицитом попасть в больницу, это ж сколько надо сразу отлистать денег... а птица из богатого семейства видно была, раз мотнулся в киев на операцию...


1 9
168
X-YZ:
Сьогодні, 16:43

Цитата: sv11
попасть в больницу, это ж сколько надо сразу отлистать денег
очень ущербно жизнь мерить деньгами. вы родитель этого особо одарённого rебёнка?


4 0

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