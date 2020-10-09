У Горішніх Плавнях помер лелека Гоша, якого травмувала школярка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 646 Коментарів: 3

Птаха прооперували у Києві, але у п'ятницю його стан погіршився

Сьогодні, 12 жовтня, у фейсбук-групі «Мої Горішні Плавні» повідомили, що помер лелека Гоша, якого днями доставили у ветлікарню з відкритим переломом гомілки. Інформацію про смерть птаха підтвердили «Телеграфу» у ветлікарні «Кот Бегемот», де опікувалися Гошею.





У ветлікарні розповіли, що лелека помер сьогодні вночі. У п'ятницю його стан здоров'я погіршився. Також додали, що птахи з такими травмами дуже рідко виживають. Птах має жити «на ногах», постійно ходити. Стрес, наркоз, сама травматизація та шок організму негативно вплинули на стан здоров'я Гошi.





Раніше Гошу прооперували в Києві, лапку відновили. Але реабілітувати там ніхто не взявся, тому Гоша приїхав у Горішні Плавні.





На батьків дитини, яка травмувала птаха, склали протокол про невиконання батьківських обов’язків. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції. Питання вивчають правоохоронці.