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За вихідні у Кременчуці виявили п'ятьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 237 Коментарів: 1

 

Всі отримали адмінпротоколи

За вихідні п'ятеро водіїв отримали протоколи від патрульних за керування у стані сп'яніння. За інформацією патрульної поліції, на вулиці Халаменюка поліцейські звернули увагу на машину Hyundai Coupe, в якої не горіла ліва фара. Зупинивши вказаний автомобіль, копи помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду у лікаря-нарколога 46-річний чоловік відмовився.


На вулиці Житлобудівній зупинили водія, який керував автомобілем ВАЗ-2103 з непристебнутим ременем безпеки. Керманич з ознаками алкогольного сп’яніння від проходження огляду відмовився.


На вулиці Чкалова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2108, що порушив правила дорожнього руху. 38-річний водій мав ознаки наркотичного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд у лікаря-нарколога, але згодом почав ухилятись та не надав біологічну речовину для аналізу.


Ознаки алкогольного сп'яніння помітили поліцейські у водія BMW 320 на провулку Льва Толстого. 40-річний керманич відмовився від проходження огляду.


На вулиці Шевченка зупинили автомобіль Renault Megane за порушення правил дорожнього руху під час проїзду перехрестя. За кермом перебував 59-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.


На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 228
zzzzzz:
Сьогодні, 16:36

А тот что в чикаловский карьер съехал? 


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