За вихідні у Кременчуці виявили п'ятьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 237 Коментарів: 1

За вихідні п'ятеро водіїв отримали протоколи від патрульних за керування у стані сп'яніння. За інформацією патрульної поліції, на вулиці Халаменюка поліцейські звернули увагу на машину Hyundai Coupe, в якої не горіла ліва фара. Зупинивши вказаний автомобіль, копи помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду у лікаря-нарколога 46-річний чоловік відмовився.





На вулиці Житлобудівній зупинили водія, який керував автомобілем ВАЗ-2103 з непристебнутим ременем безпеки. Керманич з ознаками алкогольного сп’яніння від проходження огляду відмовився.





На вулиці Чкалова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2108, що порушив правила дорожнього руху. 38-річний водій мав ознаки наркотичного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд у лікаря-нарколога, але згодом почав ухилятись та не надав біологічну речовину для аналізу.





Ознаки алкогольного сп'яніння помітили поліцейські у водія BMW 320 на провулку Льва Толстого. 40-річний керманич відмовився від проходження огляду.





На вулиці Шевченка зупинили автомобіль Renault Megane за порушення правил дорожнього руху під час проїзду перехрестя. За кермом перебував 59-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.





На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.