«Дедушка должен стрелять!» - вот что мы увидели в Кременчуге

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 579





Вы думаете, речь пойдет о Тине Кароль? Нет, не угадали. Впрочем, вам все объяснит дедушка. Вот он и сам собственной персоной.









И ничего, что он слишком молод для такого прозвища. В криминальном мире он просто ого-го! И дедушка (в роли Максим Воробьев) должен стрелять! У каждого свои обязанности! Что тут непонятного? Так представляет его внук (в роли — Геннадий Касьян).









Да вот беда: у дедушки плохое зрение, и ему нужны (ну, эти, как его — не отягощенный интеллектом внук всё забывает) — очки!











Странная парочка приходит на прием к окулисту (в роли — Евгений Лёпа), неся с собой футляры для музыкальных инструментов. Непонятливый врач никак не может взять в толк: зачем стрелять? Из чего хотят стрелять эти потешные музыканты? И он простодушно решает, отправить их к психиатру.







Но не тут то было! В конце-концов суровый дедушка достает из футляра автомат. Он должен убить Кароля! Окулист пугается, теряется, ведь дедушка упорно наставляет на него ствол. Но пытается выполнить свою работу (а заодно и заговорить зубы дедушке с внучком). Достает таблицу и пытается проверить зрение. Но дедушка не читает! Дедушка никогда ничего не читает, поясняет его внук. Дедушка должен стрелять!



Находчивый окулист (у которого парочка, кстати, отобрала очки) предлагает подождать Кароля, который якобы придет с минуты на минуту. И вот является какой-то бедолага, и дедушка наконец-то выстрелил! Труп в мешке, все довольны, особенно окулист, который спасся от смерти, подставив другого. А ведь фамилия окулиста — Кароль!





- Это все равно был неизлечимый случай отслоения роговицы. Правда, потрясение от выстрела несколько ускорило смерть, но кто может поручиться, что он завтра не упал бы с лестницы и роговица не отслоилась бы до конца. Так или иначе, я не мог ничего сделать для него. В конце концов, он сам виноват, мог бы и не приходить сегодня. Он даже не был записан... Я тоже рисковал. Правда, я остался без очков... Но зато пока еще жив.





Режиссер и исполнитель главной роли Максим Воробьев поставил комедию польского драматурга Словомира Мрожека. Режиссер признается, что это его любимый автор. И это неудивительно: ситуации, в которые попадают герои Мрожека — и абсурдны, и одновременно жизненны — до безобразия. Именно такие до предела, гиперболически заостренные моменты любит показывать кременчугский театр «МО». Кстати, в его постановке зрители уже видели комедию «Вдовы» Славомира Мрожека.



Говоря о комедии «Кароль» (в афише «МО» - кАроль»), Максим Воробьев отмечает, что она — о человеческой трусости. И с этим не поспоришь. К самой пьесе режиссер подошел вольно и несколько ее перекроил. Например, у Мрожека — дедушка, это, и правда, старик, а не матерый дед из криминального мира.











И, кстати, труп в полиэтиленовом мешке почему-то навевает ассоциации о коронавирусе... Спектакль в маленьком зале театра «МО» прошел в масках и в наполовину заполненном зале. Не потому, что нет зрителей, а потому, что меры безопасности.



Но, тем не менее, даже в неожиданно абсурдном 2020 году «МО» творит — театру в октябре раз исполняется 20 лет, с чем мы его искренне и поздравляем. Интервью с режиссером и «отцом» театра Максимом Воробьевым читайте позже на нашем сайте.





Те, кто не попал на премьеру «Кароля» - не огорчайтесь. Театр в свой юбилейный год припас еще одну премьеру — черную комедию современного автора Неды Нежданы «Той, що відчиняє дверіі». Показы — 15, 16, 17 и 18 октября, в 19.00. Спешите — количество мест ограничено.



