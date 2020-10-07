У Горішніх Плавнях на території школи лелеці зламали лапу

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 375 Коментарів: 4

У Горішніх Плавнях 6 жовтня близько 12.00 зі школи №6 до ветлікарні надійшло повідомлення про травмованого птаха. Лелеку Гошу доставили у ветлікарню з відкритим переломом гомілки. Птаху надали першу допомогу, наклали гіпс, - інформують «Горішні Плавні Online».





Ухвалили рішення відправити тварину в київську клініку, адже перелом дуже серйозний. Потрібні фахівці, щоб виходити лелеку. За останніми даними, птах вже в Києві.









Суму грошей, що необхідна для операції, вже зібрали. Лікар ветклініки Яна Киричук говорить, що питання грошей є актуальним, адже поки невідомо, скільки ще знадобиться фінансів.





На фейсбук-сторінці «Поможем животным вместе» розповіли, що Гошу травмувала школярка, яка кинула в нього камінь.









Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, інформація зареєстрована до відділення №2 за фактом публікації у соцмережах. Особу, яка травмувала тварину, встановили. Ювенальні поліцейські та працівники відділення поліції встановлюють обставини події.