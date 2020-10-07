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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях на території школи лелеці зламали лапу

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 375 Коментарів: 4

 

Відомо, що школярка кинула в птаха камінь

У Горішніх Плавнях 6 жовтня близько 12.00 зі школи №6 до ветлікарні надійшло повідомлення про травмованого птаха. Лелеку Гошу доставили у ветлікарню з відкритим переломом гомілки. Птаху надали першу допомогу, наклали гіпс, - інформують «Горішні Плавні Online».


Ухвалили рішення відправити тварину в київську клініку, адже перелом дуже серйозний. Потрібні фахівці, щоб виходити лелеку. За останніми даними, птах вже в Києві.



Суму грошей, що необхідна для операції, вже зібрали. Лікар ветклініки Яна Киричук говорить, що питання грошей є актуальним, адже поки невідомо, скільки ще знадобиться фінансів.


На фейсбук-сторінці «Поможем животным вместе» розповіли, що Гошу травмувала школярка, яка кинула в нього камінь.



Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, інформація зареєстрована до відділення №2 за фактом публікації у соцмережах. Особу, яка травмувала тварину, встановили. Ювенальні поліцейські та працівники відділення поліції встановлюють обставини події.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Горішні Плавні Online Джерело відео: Горішні Плавні Online
Теги: лелека аист Горішні Плавні травма
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

9
waxettio:
Сьогодні, 14:54

нда, плохо что нашая *** молодежь не испытывает добра к окружающей среде, если он мог дать тебе сдачи *** ты ***, он бы дал!!!


21 0
124
БРАТ:
Сьогодні, 16:20

Це ж з якою силою треба було жбурнути камінь, щоб отак "зламати" ногу лелеці?! І це зробила дівчинка...

без слів!


9 0
15
Денис:
Сьогодні, 16:33

Батьки дитини, мають оплатити лікування птаха.


16 0
381
Туся:
Сьогодні, 18:17

 це ж стільки ненависті в дитячій душі. Отакі "діточки" Як виростають , то можуть  й мамці ноги поламати....


7 2

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