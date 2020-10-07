Почему в Кременчуге растет количество пациентов с COVID-19 – отвечает эпидемиолог

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3 484 Коментарів: 3

Начиная с сентября, в Кременчуге резко возросло количество пациентов с диагнозом COVID-19. За сентябрь заболело 127 кременчужан. По состоянию на 2 октября всего заболевших было 325. По состоянию на 6 октября в городе зарегистрировано уже 427 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По данным Полтавской обладминистрации, за прошедшие сутки в Кременчуге выявлено 17 случаев COVID-19.





«ТелеграфЪ» обратился за комментариями к городскому эпидемиологу Ларисе Коровиной. Нас интересовали причины роста заболеваемости:





Лариса Коровина



– Лариса Ивановна, почему в Кременчуге так стремительно растет количество заболевших COVID-19?

– Изменилась погода, похолодало, начался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ). Это наложилось на коронавирусную инфекцию и в результате мы имеем скачок заболеваемости.



– Но это только начало осени. Ваш прогноз на перспективу?

– Ситуация будет ухудшаться, это очевидно, мы вошли в начальную фазу, в ноябре-декабре возможно дальнейшее ухудшение, так как пик заболеваемости ОРВИ и гриппом неизбежно наложится на коронавирусную инфекцию и мы получим очередной скачок показателей заболеваемости.







– Что кременчужане могут сделать в этой ситуации для защиты себя и близких от болезни?

– В первую очередь, людям пора понять, что лето закончилось, на улице осень, а я всё ещё часто вижу горожан в легкой летней одежде, даже детей видела без курток. Необходимо все же одеваться по погоде – это простая, но действенная рекомендация, не одевайтесь слишком легко, но и не укутывайтесь чрезмерно. Не переохлаждайтесь, переохлаждение – это толчок к развитию ОРВИ, а ОРВИ ослабит организм и увеличится риск присоединения и коронавирусной инфекции.



– Почему дети чаще стали болеть COVID-19?

– Это неизбежно, начались занятия в школах, детей водят в детские сады, далеко не всегда там удается соблюдать социальную дистанцию. К тому же начался период роста сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, это тоже влияет на ситуацию. Но я хотела бы обратить внимание родителей ещё на один компонент – дети далеко не всегда ннфицируются в школе или в детсаду, инфекцию в дом могут принести родственники. Проводя эпидрасследования, мы неоднократно сталкивались с такими случаями. Поэтому я просила бы родителей ограничить число визитов в дом родственников и других гостей. Это касается не только семей с детьми, но и пожилых людей (70+). Они тоже в группе повышенного риска, кроме того у них коронавирусная инфекция часто вызывает тяжелые осложнения, иногда, к сожалению, несовместимые с жизнью.



– Почему в Кременчуге возросло количество смертей от коронавируса? За шесть месяцев, с марта по сентябрь, смертей было 4, а за один лишь сентябрь умерли 5 человек, с чем это связано?

– Это связано, прежде всего, с ростом заболеваемости. Если заболеет тысяча человек, в этой группе умрет больше людей, чем если бы заболело пятьдесят или сто. Как правило, люди умирают не от коронавирусной инфекции, а от вызванных ею осложнений хронических заболеваний.



– Наши читатели часто возмущаются статистикой и утверждают, что пациентов с COVID-19 становится больше просто потому, что делается больше тестов. Это так?

– Не совсем так. Конечно, чем больше тестов сделано, тем больше может быть выявлено случаев коронавирусной инфекции. Но дело не только в этом, не забывайте, что становится больше людей, заболевших COVID-19 – а чем их больше, тем больше других людей они могут инфицировать, ведь контагиозность (заразность, - ред.) коронавируса выше, чем у гриппа.



– У вас есть универсальные рекомендации для кременчужан на осенне-зимний период?

– Рекомендации следующие: оберегайте себя от сезонных инфекций – ОРВИ и гриппа. В первую очередь, не переохлаждайтесь, и на рабочем месте, и дома должны быть комфортные температурные условия, мы очень зависимы от температурного режима. Защита от гриппа – прививка. В первую очередь, это касается пожилых людей с хроническими заболеваниями и детей – они в группе риска, поэтому их лучше привить от гриппа. Для защиты от коронавирусной инфекции выполняйте все обязательные требования – в закрытых помещениях находимся только в масках, стараемся как можно реже посещать места массового скопления людей, стараемся соблюдать социальную дистанцию. Конечно, в маршрутке выдержать такую дистанцию очень сложно, но это нужно делать. И главное, что я хочу сказать: если вы заболели, оставайтесь дома, не идите на работу с насморком и кашлем, так вы подвергаете опасности своих коллег. Обращайтесь к семейному врачу и лечитесь как положено.