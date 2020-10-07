9 нагород завоювали кікбоксери з Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

З 1 до 4 жовтня у Черкасах відбувся Всеукраїнський чемпіонат серед юніорів та юнаків з кікбоксингу WAKO. Як повідомив тренер КДЮСШ «Авангард» Сергій Леоненко, змагання Федерації WAKO відбулися на високому рівні, конкуренція спортсменів дуже висока.





Кременчуцький клуб представили 9 спортсменів, які гідно провели змагання.