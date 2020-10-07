9 нагород завоювали кікбоксери з Кременчука

Вітаємо наших спортсменів
З 1 до 4 жовтня у Черкасах відбувся Всеукраїнський чемпіонат серед юніорів та юнаків з кікбоксингу WAKO. Як повідомив тренер КДЮСШ «Авангард» Сергій Леоненко, змагання Федерації WAKO відбулися на високому рівні, конкуренція спортсменів дуже висока.
Кременчуцький клуб представили 9 спортсменів, які гідно провели змагання.
- Гнат Грінченко - 1 місце лоу
- Олександр Шимків - 1 місце к-1
- Андрій Кучеренко - 1 місце лоу
- Максим Греков - 1 місце к-1
- Микита Скурдин - 1 місце фул
- Денис Яковенко - 1 місце лайт контакт - перший тренер А.Дрягин
- Антон Островенко - 3 місце к-1
- Євген Попенко - 2 місце кік лайт - перший тренер А.Дрягин
- Микита Лукаш - 3 місце фул - перший тренер А.Дрягин