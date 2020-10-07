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Кременчук, Спорт, Кременчуг

9 нагород завоювали кікбоксери з Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

 

Вітаємо наших спортсменів

З 1 до 4 жовтня у Черкасах відбувся Всеукраїнський чемпіонат серед юніорів та юнаків з кікбоксингу WAKO. Як повідомив тренер КДЮСШ «Авангард» Сергій Леоненко, змагання Федерації WAKO відбулися на високому рівні, конкуренція спортсменів дуже висока. 


Кременчуцький клуб представили 9 спортсменів, які гідно провели змагання.

  • Гнат Грінченко - 1 місце лоу
  • Олександр Шимків - 1 місце к-1 
  • Андрій Кучеренко - 1 місце лоу
  • Максим Греков - 1 місце к-1
  • Микита Скурдин - 1 місце фул 
  • Денис Яковенко - 1 місце лайт контакт - перший тренер А.Дрягин
  • Антон Островенко - 3 місце к-1
  • Євген Попенко - 2 місце кік лайт - перший тренер А.Дрягин
  • Микита Лукаш - 3 місце фул - перший тренер А.Дрягин 
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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
компанія «Інтера Люкс»

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