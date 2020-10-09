З Кременчука відправили перших призовників в рамках кампанії «Осінь-2020»

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Сьогодні, 12 жовтня, у Кременчуцькому ОМВК в рамках призовної кампанії «Осінь-2020», відбулася перша відправка призовників 18-27 років на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань. За інформацією пресслужби Кременчуцького військкомату, призив відбувся на виконання Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».







Призовників привітав керучуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов.



Проводжати призовників прийшли їх рідні та близькі.





Колектив Кременчуцького ОМВК дякує батькам за виховання синів гідними громадянами.





- Запевняємо, що військовий досвід обов’язково стане цінним в їх житті. Бажаємо захисникам успіхів у виконанні почесної справи служіння своєму народу, міцного здоров’я, успіхів у службі та добросовісного виконання свого обов’язку, - мовиться у повідомленні.