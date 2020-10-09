У Горішніх Плавнях виявили водія під наркотиками з «повним набором»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 530

Увечері 12 жовтня на вулиці Горького у Горішніх Плавнях правоохоронці через технічну несправність зупинили ВАЗ. Під час розмови з 32-річним водієм виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Від перевірки останній відмовився.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що в автомобілі поліцейські виявили речовину, схожу на подрібнений порошок невідомого походження, а також медичні шприци.





На водія склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) та за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, відкрили кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.