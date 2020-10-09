Коронавірус лютує: нові випадки захворювання у семи закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 404 Коментарів: 2

У дитячому садочку, двох коледжах та чотирьох школах

Коронавірус продовжує набирати обертів: у добовому зведенні за 12 жовтня департаменту освіти і науки Полтавської ОДА йдеться про нові випадки захворювання у семи закладах освіти Кременчука.





Тож захворіли кременчужани у:

ДНЗ (ясла-садок) №5 (1 вихователь, група на карантині до 15 жовтня);

Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС (два непедагогічні працівники);

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка (1 студент);

ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» (1 педагог);

гімназії №7 (двоє вчителів, уся школа на дистанційному навчанні з 5 до 18 жовтня);

ліцеї №4 «Кремінь» (1 учень та 1 вчитель);

ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка (1 педагог, один клас на самоізоляції до 16 жовтня).





Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, а також з тим, що збільшилася кількість інфікувань педпрацівників, учнів та студентів, Міністерство освіти і науки України запровадило осінні канікули з 15 по 30 жовтня.



