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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Коронавірус лютує: нові випадки захворювання у семи закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 404 Коментарів: 2

 

У дитячому садочку, двох коледжах та чотирьох школах

Коронавірус продовжує набирати обертів: у добовому зведенні за 12 жовтня департаменту освіти і науки Полтавської ОДА йдеться про нові випадки захворювання у семи закладах освіти Кременчука.


Тож захворіли кременчужани у:

  • ДНЗ (ясла-садок) №5 (1 вихователь, група на карантині до 15 жовтня);
  • Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС (два непедагогічні працівники);
  • Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка (1 студент);
  • ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» (1 педагог);
  • гімназії №7 (двоє вчителів, уся школа на дистанційному навчанні з 5 до 18 жовтня);
  • ліцеї №4 «Кремінь» (1 учень та 1 вчитель);
  • ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка (1 педагог, один клас на самоізоляції до 16 жовтня).
У Кременчуцькому ліцеї №25 через коронавірус 10 класів йдуть на самоізоляцію
На карантин йде 8 класів ліцею №4 через коронавірусну хворобу у педагога


Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, а також з тим, що збільшилася кількість інфікувань педпрацівників, учнів та студентів, Міністерство освіти і науки України запровадило осінні канікули з 15 по 30 жовтня.


У трьох гімназіях Кременчука виявили нові випадки коронавірусної інфекції
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин детский сад школа колледж гимназия лицей
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

819
почемучка:
Сьогодні, 12:23

чув історію про 7 школу.

Збирались кілька класів закрити, але об"явився кандидат в депутати дитя якої там вчиться, підняла кіпіш,  і всю школу закрили. З одної сторони її зрозуміти можна, мол заразитись не хочеться, але ніхто ж не забороняв писати заяву і добровільно дистанційно навчатись, а з іншої сторони чому керівництво школи дали вплинути на рішення про процес навчання ззовні?


19 1
24
BS:
Сьогодні, 12:40

Цитата: почемучка

а з іншої сторони чому керівництво школи дали вплинути на рішення про процес навчання ззовні?

Тому що в нашомі місті, мабуть, немає жодного нормального (мається на увазі той що має свою власну адекватну думку і відстоює її) керівника школи чи дитсадка. Всі бояться сказати щось поперек керівництву райво, щоб ті потім не організували їм проблем з перевірками чи ще чимось.


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