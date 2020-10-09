За добу в Україні +4 420 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині +243

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Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки

В Україні за минулу добу зафіксували 4 420 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 243.



За даними МОЗ, станом на 9.00 12 жовтня в країні налічують 265 454 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали (за добу – 903 пацієнти). Загалом провели 2 602 635 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 637 випадків;

Волинська область — 9 791 випадок;

Дніпропетровська область — 8 967 випадків;

Донецька область — 5 699 випадків;

Житомирська область — 8 464 випадки;

Закарпатська область — 10 935 випадків;

Запорізька область — 5 589 випадків;

Івано-Франківська область — 15 379 випадків;

Кіровоградська область — 1 325 випадків;

м. Київ — 27 693 випадки;

Київська область — 11 309 випадків;

Львівська область — 22 788 випадків;

Луганська область — 1 852 випадки;

Миколаївська область — 4 708 випадків;

Одеська область — 16 770 випадків;

Полтавська область — 4 621 випадок;

Рівненська область — 14 696 випадків;

Сумська область — 7 280 випадків;

Тернопільська область — 15 992 випадки;

Харківська область — 25 186 випадків;

Херсонська область — 1 985 випадків;

Хмельницька область — 9 011 випадків;

Чернівецька область — 16 488 випадків;

Черкаська область — 5 668 випадків;

Чернігівська область — 5 621 випадок.

Полтавська ОДА наводить наступну добову статистику по області:

у Полтаві – 134 нові випадки;

у Лубнах – 22 нові хворі;

у Кременчуці – 21 хворий;

на Глобинщині – 12 випадків;

у Полтавському районі – 11 нових випадків;

на Лохвиччині, Котелевщині – 8 хворих;

у колишньому Решетилівському районі, у Лубенському районі – по 6 випадків;

на Кобеляччині – 5 нових випадків;

на Новосанжарщині, у Гадячі – 3 хворі;

у колишніх Гадяцькому, Чорнухинському районах – по 2 нові випадки.

Одужали 1555 жителів нашої області, продовжують лікування 2993 людини, зокрема, 122 дитини.





Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.