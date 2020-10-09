За добу в Україні +4 420 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині +243

Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки
В Україні за минулу добу зафіксували 4 420 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 243.
За даними МОЗ, станом на 9.00 12 жовтня в країні налічують 265 454 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали (за добу – 903 пацієнти). Загалом провели 2 602 635 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 637 випадків;
- Волинська область — 9 791 випадок;
- Дніпропетровська область — 8 967 випадків;
- Донецька область — 5 699 випадків;
- Житомирська область — 8 464 випадки;
- Закарпатська область — 10 935 випадків;
- Запорізька область — 5 589 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 379 випадків;
- Кіровоградська область — 1 325 випадків;
- м. Київ — 27 693 випадки;
- Київська область — 11 309 випадків;
- Львівська область — 22 788 випадків;
- Луганська область — 1 852 випадки;
- Миколаївська область — 4 708 випадків;
- Одеська область — 16 770 випадків;
- Полтавська область — 4 621 випадок;
- Рівненська область — 14 696 випадків;
- Сумська область — 7 280 випадків;
- Тернопільська область — 15 992 випадки;
- Харківська область — 25 186 випадків;
- Херсонська область — 1 985 випадків;
- Хмельницька область — 9 011 випадків;
- Чернівецька область — 16 488 випадків;
- Черкаська область — 5 668 випадків;
- Чернігівська область — 5 621 випадок.
Полтавська ОДА наводить наступну добову статистику по області:
- у Полтаві – 134 нові випадки;
- у Лубнах – 22 нові хворі;
- у Кременчуці – 21 хворий;
- на Глобинщині – 12 випадків;
- у Полтавському районі – 11 нових випадків;
- на Лохвиччині, Котелевщині – 8 хворих;
- у колишньому Решетилівському районі, у Лубенському районі – по 6 випадків;
- на Кобеляччині – 5 нових випадків;
- на Новосанжарщині, у Гадячі – 3 хворі;
- у колишніх Гадяцькому, Чорнухинському районах – по 2 нові випадки.
Одужали 1555 жителів нашої області, продовжують лікування 2993 людини, зокрема, 122 дитини.
Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.