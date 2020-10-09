Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні +4 420 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині +243

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 614

 

Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки

В Україні за минулу добу зафіксували 4 420 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 243.

За даними МОЗ, станом на 9.00 12 жовтня в країні налічують 265 454 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 5 015 летальних, 114 410 пацієнтів одужали (за добу – 903 пацієнти). Загалом провели 2 602 635 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 637 випадків;
  • Волинська область — 9 791 випадок;
  • Дніпропетровська область — 8 967 випадків;
  • Донецька область — 5 699 випадків;
  • Житомирська область — 8 464 випадки;
  • Закарпатська область — 10 935 випадків;
  • Запорізька область — 5 589 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 379 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 325 випадків;
  • м. Київ — 27 693 випадки;
  • Київська область — 11 309 випадків;
  • Львівська область — 22 788 випадків;
  • Луганська область — 1 852 випадки;
  • Миколаївська область — 4 708 випадків;
  • Одеська область — 16 770 випадків;
  • Полтавська область — 4 621 випадок;
  • Рівненська область — 14 696 випадків;
  • Сумська область — 7 280 випадків;
  • Тернопільська область — 15 992 випадки;
  • Харківська область — 25 186 випадків;
  • Херсонська область — 1 985 випадків;
  • Хмельницька область — 9 011 випадків;
  • Чернівецька область — 16 488 випадків;
  • Черкаська область — 5 668 випадків;
  • Чернігівська область — 5 621 випадок.

 

Полтавська ОДА наводить наступну добову статистику по області:

  • у Полтаві – 134 нові випадки;
  • у Лубнах – 22 нові хворі;
  • у Кременчуці – 21 хворий;
  • на Глобинщині – 12 випадків;
  • у Полтавському районі – 11 нових випадків;
  • на Лохвиччині, Котелевщині – 8 хворих;
  • у колишньому Решетилівському районі, у Лубенському районі – по 6 випадків;
  • на Кобеляччині – 5 нових випадків;
  • на Новосанжарщині, у Гадячі – 3 хворі;
  • у колишніх Гадяцькому, Чорнухинському районах – по 2 нові випадки.

Одужали 1555 жителів нашої області, продовжують лікування 2993 людини, зокрема, 122 дитини.


Полтава та Миргород перебувають у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки. У «жовтому» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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