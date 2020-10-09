Штраф має заплатити маршрутник, який в центрі Кременчука збив жінку

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6 жовтня Автозаводський районний суд виніс вирок винуватцю ДТП, яка сталася наприкінці грудня 2019 року у центрі Кременчука. 24 грудня маршрутка №30 на пішохідному переході, на перехресті вулиць Сердюка та Небесної Сотні, збила жінку.





Обвинувачений пояснив, що приблизно о 18.30 їхав на маршрутці у бік центра міста та повинен був повернути праворуч з вулиці Небесної Сотні на вулицю Сердюка. Перед поворотом зупинився перед пішохідним переходом і пропустив усіх людей, що переходили дорогу. Потім почав рух і почув, що хтось закричав. Коли зупинився, то побачив, що жінка впала. Коли починав їхати, то вважав, що всі пішоходи пройшли і потерпілої не бачив.





За словами водія, після ДТП його дружина їздила відвідувати потерпілу у лікарню, заплатила за МРТ голови. Більше матеріальної допомоги потерпілій не надавали. Під час зустрічі з дружиною обвинуваченого потерпіла повідомила, що завдану їй моральну шкоду оцінює в 50 тисяч гривень. Ці гроші не віддав через їх відсутність. Свою вину у порушенні правил дорожнього руху визнав.





Потерпіла розповіла, що того вечора разом зі своєю онукою, якій на той час було 1 рік і 9 місяців, гуляла у сквері ім. Бабаєва. Після прогулянки потерпіла поверталася до дому та на перехресті вулиць Сердюка та Небесної Сотні зупинилася перед пішохідним переходом, щоб перейти вулицю Сердюка. Переконавшись, що їй горить зелене світло світлофора, подивившись на проїжджу частину, потерпіла разом з іншими почала переходити по пішохідному переходу дорогу. Перед собою потерпіла везла дитячий візок з онукою. Уже майже дійшовши до кінця пішохідного переходу жінка побачила, що з-за рогу виїжджає транспортний засіб. Спочатку потерпіла вирішила, що маршрутка проїде повз неї, але потім побачила, що фари рухаються прямо на неї і відштовхнула від себе якнайдалі дитячий візок. Далі потерпіла відчула поштовх в руку та впала.





Внаслідок ДТП кременчужанка отримала травми, а саме: перелом кисті правої руки, черепно-мозкову травму, забій куприка та численні забої і синці.





Суд визнав винним чоловіка у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Покарання: 3400 гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.





Також обвинувачений має заплатити на користь держави 2 241 гривні, які витрачені на стаціонарне лікування потерпілої. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої до ПП «Креміньавтотранс», якому належала маршрутка. З підприємства мають стягнути тридцять тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди та десять тисяч гривень витрат на оплату професійної правничої допомоги.





Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. З текстом вироку можна ознайомитися тут.