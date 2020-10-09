На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який продав недійсні талони на пальне

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 409

Обвинувачений знайшов талони в смітнику на заправці та продав їх за понад 16 тисяч гривень

Оржицький районний суд виніс вирок раніше судимому чоловіку, який порушив ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що наприкінці серпня цього року обвинувачений знайшов у Полтаві, поблизу сміттєвих баків на вулиці Ціолковського, 78 талонів на дизельне пальне. Загальний об'єм – 1080 літрів. Ці талони були недійсними, але це не завадило чоловікові згодом продати їх жінці за 16 350 грн.





Між потерпілою та обвинуваченим була укладена угода. Суд її затвердив, визнав чоловіка винним та призначив 2 роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України засудженого звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.





Вирок може бути оскаржений.