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Під Кременчуком стріляли та проводили навчання

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 927 Коментарів: 2

 

Вітаємо причетних з «Днем територіальної оборони України»
Фото: Артем Коваленко

У суботу, 10 жовтня, під Кременчуком відбулися навчання із залученням військовослужбовців окремого батальйону територіальної оборони. Таким чином відзначили «День бійця територіальної оборони». 


В Україні запровадили День територіальної оборони



Кращих військовослужбовців резерву нагородили почесними грамотами від міського голови та голови Кременчуцької районної державної адміністрації - начальника району територіальної оборони.

Як повідомляє пресслужба військкомату, також нагородили представників громадських організацій, які беруть безпосередню участь в підготовці до ведення територіальної оборони.


- Окремо хочеться відмітити заступника голови Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Пісню Івана Володимировича, ветерана–афганця Святського Володимира Миколайовича, члена правління Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Бідаша Олександра Олександровича, які систематично надають всебічну допомогу та діляться своїм бойовим досвідом, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: територіальна оборона навчання військкомат
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Коментарі: 2

2 227
zzzzzz:
Сьогодні, 09:22

Хоть кто то делом занимается. 


9 5
390
shtai:
Сьогодні, 10:55

Не завидую я левше стреляющего с "калаша".


2 0

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