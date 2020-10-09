Під Кременчуком стріляли та проводили навчання

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Фото: Артем Коваленко

У суботу, 10 жовтня, під Кременчуком відбулися навчання із залученням військовослужбовців окремого батальйону територіальної оборони. Таким чином відзначили «День бійця територіальної оборони».













Кращих військовослужбовців резерву нагородили почесними грамотами від міського голови та голови Кременчуцької районної державної адміністрації - начальника району територіальної оборони.



Як повідомляє пресслужба військкомату, також нагородили представників громадських організацій, які беруть безпосередню участь в підготовці до ведення територіальної оборони.



