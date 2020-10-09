Під Кременчуком стріляли та проводили навчання

Кращих військовослужбовців резерву нагородили почесними грамотами від міського голови та голови Кременчуцької районної державної адміністрації - начальника району територіальної оборони.
Як повідомляє пресслужба військкомату, також нагородили представників громадських організацій, які беруть безпосередню участь в підготовці до ведення територіальної оборони.
- Окремо хочеться відмітити заступника голови Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Пісню Івана Володимировича, ветерана–афганця Святського Володимира Миколайовича, члена правління Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Бідаша Олександра Олександровича, які систематично надають всебічну допомогу та діляться своїм бойовим досвідом, - йдеться у повідомленні.