У Кременчуці, як по всій Україні, скасували Книгу відгуків і пропозицій

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 400 Коментарів: 1

Минулого тижня офіційно набув чинності наказ Мінекономіки, який скасовує обов’язковість ведення Книги відгуків та пропозицій.





У сучасному світі є більш ефективні та зручні інструменти контролю та захисту прав споживачів. Так, можна залишати свої відгуки через «гарячу лінію», електронне та класичне листування чи соціальні мережі. Крім того, сьогодні споживачі можуть звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів за захистом порушених прав як в паперовому, так і електронному вигляді.





У територіальних органах Держпродспоживслужби та в багатьох обласних держадміністраціях створені та функціонують консультаційно-інформаційні служби, де споживачі можуть отримати інформацію та допомогу по захисту своїх прав. Така практика цілком відповідає європейським та світовим стандартам, сприятиме налагодженню ефективної комунікації між бізнесом та споживачем й дозволить зменшити кількість «формальних» перевірок бізнесу.





Нагадаємо, що в березні 2019 році Уряд скасував обов’язкове ведення Книги відгуків та пропозицій. Проте вимоги та згадки про книгу скарг залишалися в низці нормативних документів, зокрема, наказах Мінекономіки. Цей застарілий та неефективний інструмент захисту прав споживачів остаточно скасований. За повідомленням пресслужби Мінекономіки.