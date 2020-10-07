Відзавтра у Кременчуцькому ліцеї-інтернаті №21 на самоізоляцію підуть 5-11 класи

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 674

«Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що у Кременчуцькому ліцеї-інтернаті №21 «СТАРТ» відзавтра, 9 жовтня, 5-11 класи підуть на дистанційне навчання на два тижні через виявлений випадок COVID-19. Цю інформацію підтвердив ТЪ директор навчального закладу Олександр Деньга. Натомість початкові класи продовжуть навчатися.





Коронавірусну інфекцію діагностували у педагогічного працівника. Зараз встановлюють коло його контактних осіб, але серед інших працівників поки що усі здорові. Адже зараз учбовий процес організовують так, аби вчителі менше контактували між собою, крім того, у коридорах вони перебувають у масках.