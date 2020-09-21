Посмотрите, какой «зоосад» ведет в Кременчугский горсовет «Батьківщина»

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 464

Кременчугская «Батьківщина» подала списки кандидатов (42) в Кременчугский горсовет. Городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) уже приняла и обработала документы.





Судя по спискам, «Батьківщина» превратилась в спасительный Ноев ковчег для очень разных фигурантов – в том числе, и перебежчиков из других партий. Для примера, вот первые 16 кандидатов:





1. Головач Александр

2. Шляхова Ольга

3. Яцина Александр

4. Терещенко Денис

5. Пищита Светлана

6. Холод Евгений

7. Вовк Сергей

8. Калашник Виктор

9. Жданова Татьяна

10. Тесленко Людмила

11. Кальченко Александр

12. Шиян Ольга

13. Таценюк Виталий

14. Ульянов Руслан

15. Педоренко Алина

16. Погребной Сергей





Первый номер списка Александр Головач – глава фракции «Батьківщини» в горсовете, член «фиолетовой» команды власти, его называют создателем и куратором могущественной «фиолетовой» сетки агитаторов, которая регулярно приводит к победе кандидатов от команды Шаповалова-Малецкого.





Вторым номером идет Ольга Шляхова – она уже пять лет депутат горсовета, член фракции «Батьківщини», но кременчужанам она больше известна, как дочь Олега Бабаева. За период депутатской каденции Шляхова не проявляла активности в горсовете. Судя по декларации, она – самый состоятельный депутат горсовета.



Третий номер – Александр Яцина, он десантировался в «Батьківщину» из фракции «Европейской солидарности». Депутат Яцина был главой этой фракции, в сентябре 2020 года подал заявление о выходе из фракции – хотя на сайте горсовета его статус до сих пор «член партии «Европейская солидарность». Несколько лет Яцина работал помощником-консультантом нардепа Шаповалова. В 2020 году ушел от Шаповалова и стал помощником-консультантом нардепа Березина (партия «Слуга народа»). А на выборы пойдет от «Батьківщини».







Четвертый номер – Денис Терещенко, четыре года депутатской каденции (с 2015 года) депутат Терещенко отсидел в рядах идеологических противников «Батьківщини» – во фракции «Опозиційного блоку» (переименован в «Опозиційну платформу за життя”, ОПЗЖ). Ещё раньше Терещенко был связан с Партией регионов. В настоящее время он вышел из фракции ОПЗЖ – и идет на выборы по спискам «Батьківщини».



Пятый и шестой номера списка (Пищита и Холод) – верные члены «Батьківщини» со стажем. Представители "фиолетовой" команды власти.



А вот восьмой номер (Виктор Калашник) на сайте горсовета до сих пор числится, как член партии «Европейская солидарность». Из одноименной фракции он вышел давно, сейчас является внефракционным депутатом.



А одиннадцатый номер (Александр Кальченко) – вообще глава фракции «УКРОПа» в горсовете, член одноименной партии. Работает он начальником отдела энергоменеджмента и энергетики в исполкоме. И на выборы идет уже по спискам провласной «Батьківщини».





От «Батьківщини» идет на выборы и другой его однопартиец по «УКРОПу» – Сергей Погребной (№16).



Четырнадцатый номер (Руслан Ульянов) – тоже пришелец в «Батьківщине», он пришел сюда из фракции «Европейской солидарности» (ЕС) в горсовете, был членом этой партии. Но сейчас в городской парторганизации ЕС начались проблемы, связанные со сменой власти, фракция ЕС в горсовете самораспустилась, и её верный член депутат Ульянов устроился в «Батьківщине».



В «Батьківщине» оказалось так много пришельцев из других партий, что заместителя главы фракции «Батьківщини» депутата Таценюка переместили на 13-е место в списке. Далековато, как для верного партийца.



Кроме пришельцев из разных партий, в списках «Батьківщини» немало руководителей коммунальных предприятий. №12 – директор лицея №30 Ольга Шиян. №15 – заведующая консультационно-диагностическим центром поликлиники первой больницы им. Богаевского Алина Педоренко. № 25 – начальник городского управления транспорта Руслан Ивашина. А №29 – директор парка «Городской сад» Виталий Дедюрин.



Таким образом кременчугская «Батьківщина» получается вполне себе провластной партией. А с учетом пришельцев и откровенных перебежчиков, идеологической партией её никак назвать нельзя.



Кстати, «Батьківщина» не выдвигает кандидата в мэры. Да и зачем? Её «засланный казачок» уже пять лет проработал мэром, и снова идет в мэры. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий достаточно долго был членом «Батьківщини». И снова баллотируется в мэры. А то, что «Батьківщину» он поменял на «Поруч», а «Поруч» поменял на «За майбутнє» – особого значения не имеет, речь ведь идет не об идеологических партиях, а о провластных.